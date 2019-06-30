Труп забитой до смерти родной бабушки на Новый год внук спрятал на балконе в Новосибирске

Приговор суда по убийству старушки еще не вступил в законную силу
В Новосибирске вынесен приговор по делу об убийстве внуком своей родной бабушки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Александра Погудина Александра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В суде установлено, что после новогодних праздников 10 января 2019 года Погудин находился в гостях у своей бабушки в одной из квартир дома в Дзержинском районе Новосибирска. Там между ними произошла словесная ссора, в ходе которой молодой человек нанес кулаками не менее 9 ударов в область головы и шеи.
Смерть пожилой женщины 1947 года рождения наступила от повреждения спинного мозга в результате перелома шейного позвонка. С целью сокрытия следов преступления внук нашел коробку и простыню, в которые поместил труп пожилой женщины и вынес таким образом тело на балкон квартиры.
В судебном заседании Погудин вину не признал. Он пояснил, что нанес один удар рукой в голову, от которого бабушка упала и перестала подавать признаки жизни. В состоянии аффекта он пытался привести ее в чувства, нанося при этом множественные удары по голове.
Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10