Труп забитой до смерти родной бабушки на Новый год внук спрятал на балконе в Новосибирске

В Новосибирске вынесен приговор по делу об убийстве внуком своей родной бабушки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Александра Погудина Александра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что после новогодних праздников 10 января 2019 года Погудин находился в гостях у своей бабушки в одной из квартир дома в Дзержинском районе Новосибирска. Там между ними произошла словесная ссора, в ходе которой молодой человек нанес кулаками не менее 9 ударов в область головы и шеи.

Смерть пожилой женщины 1947 года рождения наступила от повреждения спинного мозга в результате перелома шейного позвонка. С целью сокрытия следов преступления внук нашел коробку и простыню, в которые поместил труп пожилой женщины и вынес таким образом тело на балкон квартиры.

В судебном заседании Погудин вину не признал. Он пояснил, что нанес один удар рукой в голову, от которого бабушка упала и перестала подавать признаки жизни. В состоянии аффекта он пытался привести ее в чувства, нанося при этом множественные удары по голове.

Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу.