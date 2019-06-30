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Труп забитой до смерти родной бабушки на Новый год внук спрятал на балконе в Новосибирске

31-летний мужчина на суде объяснял, что кулаками приводил в чувство свою 72 летнюю родственницу. Но она погибла от перелома шейного позвонка. Суд приговорил убийцу к 9,5 годам колонии строгого режима.

30.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Труп забитой до смерти родной бабушки на Новый год внук спрятал на балконе в Новосибирске

Приговор суда по убийству старушки еще не вступил в законную силу

В Новосибирске вынесен приговор по делу об убийстве внуком своей родной бабушки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Александра Погудина Александра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что после новогодних праздников 10 января 2019 года Погудин находился в гостях у своей бабушки в одной из квартир дома в Дзержинском районе Новосибирска. Там между ними произошла словесная ссора, в ходе которой молодой человек нанес кулаками не менее 9 ударов в область головы и шеи.

Смерть пожилой женщины 1947 года рождения наступила от повреждения спинного мозга в результате перелома шейного позвонка. С целью сокрытия следов преступления внук нашел коробку и простыню, в которые поместил труп пожилой женщины и вынес таким образом тело на балкон квартиры.

В судебном заседании Погудин вину не признал. Он пояснил, что нанес один удар рукой в голову, от которого бабушка упала и перестала подавать признаки жизни. В состоянии аффекта он пытался привести ее в чувства, нанося при этом множественные удары по голове.

Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу.


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