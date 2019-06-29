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Почему удачно не решаются внутренние проблемы аналогично внешней политике?

Внутренние проблемы должны решаться премьер-министром.

29.06.2019 27 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж..:

Привыкли наши люди всё валить на Путина. Даже какашки потекли — Путин виноват. А что же вы с Дмитрия нашего Медведева не спросите за жизнь? И со всего кабинета министров — компашки миллионеров да миллиардеров? С Силуанова, Орешкина, Голиковой, Голодец и всех остальных трутневых? Прерогатива президента любой страны — внешняя политика. Почему он должен за всех этих бездельников дыры затыкать? Нонсенс.


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(27) Комментариев

  1. Аноним

    Царь-то хороший, бояре — плохие.

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  2. Аноним

    А какие внешние проблемы хорошо решаются? Почти все бывшие республики СССР и соц.государства Варшавского договора теперь причислены к стану врагов; война в Сирии уже много лет идёт и не видно конца; Китаю отдали сотни квадратных км официально и тысячи в аренду за копейки, с США худшие отношения за всю историю; Брикс, Одкб, Шос существуют на бумаге; единственное достижение ТС выгоден в основном партнёрам (санкционные креветки и яблоки могут гнать); затяжной кризис на Донбассе поставил миллионы людей на грань выживания. Какие у России успехи во внешней политике? Просветите, пожалуйста! Ну а про Медведева лучше вообще не упоминать, дабы не усугублять беспросветность бытия.

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    • Да уж

      А в кризисе на Донбассе тоже Путин виноват? Или всё-таки Куев? Путин там их бомбит? Теперь про Сирию. Если бы Россия не остановила это стадо убийц — они бы давно перешли наши границы. Даже странно, что ты это не понимаешь, сидя в тепле на диване.

      Thumb up 5 Thumb down 11

      • Аноним

        В Сирию мы полезли, когда назрел вопрос т.н. Южного потока,( запрещенный у нас ИГИЛ только отмазка и прикрытие ) а до этого Асад еще в 2011 году просил помощи у Путина, когда страна еще не была захвачена боевиками и оппозиционерами …Путин сперва обещал помощь и комплексы С-300, но после переговоров с Обамой передумал и вернул деньги за уже уплаченные комплексы ..))
        А почему возник вопрос т.н. Южный(Турецкий) поток, кстати? Он возник аккурат после присоединения Крыма , после чего Украина стала предъявлять завышенные финансовые требования к транзиту российского сырья через свою территорию…Стало невыгодно гнать нефть-газ на запад..Полезли в Сирию для «дружбы» с турками,несмотря на сбитые ими наши самолеты…
        А поскольку еще и турки кинули нас — разрешили провести одну трубу к себе со скидками на газ, но отказались проводить трубу на запад , Кремлю пришлось думать о Северном потоке 2 ..))) Который тоже уже под санкциями …
        Как говорил некогда Кучма после очередной встречи Тимошенко и Путина : газ — бизнес президентов )))

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  3. Аноним

    Кто назначает Председателя Правительства в России?
    Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации

    Кто назначает министров в России?
    Министров назначает Президент по представлению Председателя Правительства.

    Про назначение судей, прокуроров и остальных бояр надо? — Абсолютно то же самое.

    Так с какой гниющей головы тухнет вся эта российская рыбья тушка?

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    • Аноним

      Кто назначает друзей Президента талантливыми бизнесменами?

      Thumb up 9 Thumb down 3

      • Аноним

        Оно же. Наше — фсё! :-D
        И оно же последним подписало закон о повышении пенсионного возраста, разработанный своим правительством, утвержденный ручной фракцией «Единой России» и одобренный таким же вассалом — Советом Федерации РФ.

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  4. Аноним

    А разве Украина—успех Президента? Провал. Полное наше
    игнорирование все годы самостийности Украины. Нет наших—зашли американцы ,вложили 5млрд долл и результат налицо. А мы кормили их «с руки» а они к нам …опой. Успех….

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  5. Аноним

    вы не можете быть мировой державой , если у вас экономика от мировой меньше 2% …..поэтому о каких «успехах» во внешней политике можно говорить?
    ядерное оружие? ну,Пакистан тоже обладает ядерным оружием, но он не влияет на мировую политику, только на местную региональную -только и всего ..
    «успехи» внешней политики на самом деле миф , который большинству труднее проверить, чем свой собственный холодильник и кошелек)

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  6. Аноним

    Обезьяна с гранатой в нефтебаноновой колонии с двумя 2% мирового ВВП, да ещё и наркоторговлю поставив на обслуживание собственной власти — портрет достойный похвалы

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  7. Аноним

    Да уж… Афтор с темой промахнулся. Не так надо Вождя поддерживать в местечковой прессе! Есть же уже новые методики! Изучайте, применяйте!

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  8. Психиатр

    Да вы все тут напрочь «украинизированы». То-то же мне пишет Лена из Донецка — «Вы должны быть счастливы, что у вас такой президент. Вы просто не жили при постоянных бомбёжках. И если бы не Россия, то два миллиона русских просто бы стёрли с лица Земли.»

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    • Аноним

      Не долго ждать осталось, великий кормчий и этим порадует.
      Впрочем и без бомбежек и войны — миллионы выжрал

      Thumb up 5 Thumb down 4

  9. Аноним

    «Да уж..» расскажите, какие международные проблемы Путиным разрешились удачно?

    Thumb up 7 Thumb down 5

  10. Поросёнок Пётр

    У нас построена вертикаль власти авторитарного типа, когда всё держится на одном человеке, на поддержание этой системы, работают все государственные СМИ, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и вовсе неудивительно, что все вопросы возникают только к Путину, а не к его челяди и лизоблюдам. У Медведева чего спрашивать? Вы посмотрите на него, он же просто ничего не решающий глиняный болванчик *UNKNOWN*

    Thumb up 9 Thumb down 4

  11. Аноним

    если у нас даже местечковые вопросы решает только Путин на прямых линиях,то зачем нам сейчас многомиллионное чиновничество?))) (кстати, уже количественно больше чем было в советской России в конце 80х )..
    всех чиновников разогнать. оставить Путина и прямые линии каждый день… :-D

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • Аноним

      Вроде даже писали, что количество чиновников в России стало больше, чем во всём СССР.

      Thumb up 4 Thumb down 0

    • Ага

      *CRAZY* Едешь на маршрутке — за рулём Путин, покупаешь пирожок — Путин! Вот согласен, никогда в России не было столько чиновников, как при Медведеве. Правительство рождает структуры, но не Путин. По сотам Медведя пошарьте. Тысячи никому не нужных структур. Все отмывают наши налоги, причём, не скрывая..

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  12. Аноним

    » Вот согласен, никогда в России не было столько чиновников, как при Медведеве.»
    А не при Путине?)))
    «Президент России Владимир Путин раскритиковал мнение журналистов о том, что в стране отсутствует вертикаль власти: люди якобы могут решить свои проблемы только напрямую обратившись к главе государства.»
    https://argumenti.ru/society/2017/06/539156
    вот человек сам признает, что 19 лет укреплял и размножал свою «вертикаль» чиновников )…а потом еще жалуется что преемника нет,несмотря на разросшуюся «вертикаль»…и приходится «галерничать» пожизненно ..)

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