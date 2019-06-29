Почему удачно не решаются внутренние проблемы аналогично внешней политике?

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Привыкли наши люди всё валить на Путина. Даже какашки потекли — Путин виноват. А что же вы с Дмитрия нашего Медведева не спросите за жизнь? И со всего кабинета министров — компашки миллионеров да миллиардеров? С Силуанова, Орешкина, Голиковой, Голодец и всех остальных трутневых? Прерогатива президента любой страны — внешняя политика. Почему он должен за всех этих бездельников дыры затыкать? Нонсенс.