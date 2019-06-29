Почему удачно не решаются внутренние проблемы аналогично внешней политике?

Трамп: Путин — прекрасный парень, необычайный человек!
15 пар поженились в последнюю пятницу июня в Бердске
Отключат воду в Красном Соколе Бердска
Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве из-за его слов о поддержке ЛГБТ-сообщества в России
Владимиру Путину близки идеи либерализма
Для комфортной жизни на пенсии хотят $400 в месяц россияне
Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске
Баннеры «Единой России» по указанию из Москвы без согласия жильцов появились на 8 домах Бердска
Дополнительная электричка в День города Новосибирска увезет жителей Бердска домой
Царь-то хороший, бояре — плохие.
11 3
воруют-с!
3 0
плохие бояре воруют-с сообща с хорошим царем!
3 0
А какие внешние проблемы хорошо решаются? Почти все бывшие республики СССР и соц.государства Варшавского договора теперь причислены к стану врагов; война в Сирии уже много лет идёт и не видно конца; Китаю отдали сотни квадратных км официально и тысячи в аренду за копейки, с США худшие отношения за всю историю; Брикс, Одкб, Шос существуют на бумаге; единственное достижение ТС выгоден в основном партнёрам (санкционные креветки и яблоки могут гнать); затяжной кризис на Донбассе поставил миллионы людей на грань выживания. Какие у России успехи во внешней политике? Просветите, пожалуйста! Ну а про Медведева лучше вообще не упоминать, дабы не усугублять беспросветность бытия.
12 7
А в кризисе на Донбассе тоже Путин виноват? Или всё-таки Куев? Путин там их бомбит? Теперь про Сирию. Если бы Россия не остановила это стадо убийц — они бы давно перешли наши границы. Даже странно, что ты это не понимаешь, сидя в тепле на диване.
5 11
В Сирию мы полезли, когда назрел вопрос т.н. Южного потока,( запрещенный у нас ИГИЛ только отмазка и прикрытие ) а до этого Асад еще в 2011 году просил помощи у Путина, когда страна еще не была захвачена боевиками и оппозиционерами …Путин сперва обещал помощь и комплексы С-300, но после переговоров с Обамой передумал и вернул деньги за уже уплаченные комплексы ..))
А почему возник вопрос т.н. Южный(Турецкий) поток, кстати? Он возник аккурат после присоединения Крыма , после чего Украина стала предъявлять завышенные финансовые требования к транзиту российского сырья через свою территорию…Стало невыгодно гнать нефть-газ на запад..Полезли в Сирию для «дружбы» с турками,несмотря на сбитые ими наши самолеты…
А поскольку еще и турки кинули нас — разрешили провести одну трубу к себе со скидками на газ, но отказались проводить трубу на запад , Кремлю пришлось думать о Северном потоке 2 ..))) Который тоже уже под санкциями …
Как говорил некогда Кучма после очередной встречи Тимошенко и Путина : газ — бизнес президентов )))
10 8
Кто назначает Председателя Правительства в России?
Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации
Кто назначает министров в России?
Министров назначает Президент по представлению Председателя Правительства.
Про назначение судей, прокуроров и остальных бояр надо? — Абсолютно то же самое.
Так с какой гниющей головы тухнет вся эта российская рыбья тушка?
11 3
Кто назначает друзей Президента талантливыми бизнесменами?
9 3
Оно же. Наше — фсё!
И оно же последним подписало закон о повышении пенсионного возраста, разработанный своим правительством, утвержденный ручной фракцией «Единой России» и одобренный таким же вассалом — Советом Федерации РФ.
10 3
А разве Украина—успех Президента? Провал. Полное наше
игнорирование все годы самостийности Украины. Нет наших—зашли американцы ,вложили 5млрд долл и результат налицо. А мы кормили их «с руки» а они к нам …опой. Успех….
10 3
Да ладно. Украина — особый случай. Каклы ползут ко всем, кто их кормит.
4 9
вы не можете быть мировой державой , если у вас экономика от мировой меньше 2% …..поэтому о каких «успехах» во внешней политике можно говорить?
ядерное оружие? ну,Пакистан тоже обладает ядерным оружием, но он не влияет на мировую политику, только на местную региональную -только и всего ..
«успехи» внешней политики на самом деле миф , который большинству труднее проверить, чем свой собственный холодильник и кошелек)
9 5
Обезьяна с гранатой в нефтебаноновой колонии с двумя 2% мирового ВВП, да ещё и наркоторговлю поставив на обслуживание собственной власти — портрет достойный похвалы
8 4
это ты сны свои бредовые рассказываешь?
1 7
Нет это безмятежная явь.
https://www.youtube.com/watch?v=7V8Wh3tLExs
4 1
Да уж… Афтор с темой промахнулся. Не так надо Вождя поддерживать в местечковой прессе! Есть же уже новые методики! Изучайте, применяйте!
6 4
Да вы все тут напрочь «украинизированы». То-то же мне пишет Лена из Донецка — «Вы должны быть счастливы, что у вас такой президент. Вы просто не жили при постоянных бомбёжках. И если бы не Россия, то два миллиона русских просто бы стёрли с лица Земли.»
5 5
Не долго ждать осталось, великий кормчий и этим порадует.
Впрочем и без бомбежек и войны — миллионы выжрал
5 4
«Да уж..» расскажите, какие международные проблемы Путиным разрешились удачно?
7 5
Смешно слепому отвечать.
3 7
Их несколько здесь,
Измеряющих время звучания,
На хороший вопрос
Готовых ответить мычанием. (с)
Да уж , не отвечайте мычанием на хорошие вопросы. Ведь вам уже ответили на ваши глупые вопросы в посте.
http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/29/435125-pochemu-udachno-ne-reshayutsya-vnutrennie-problemy-analogichno-vneshnej-politike#comment-1681295
3 1
У нас построена вертикаль власти авторитарного типа, когда всё держится на одном человеке, на поддержание этой системы, работают все государственные СМИ, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и вовсе неудивительно, что все вопросы возникают только к Путину, а не к его челяди и лизоблюдам. У Медведева чего спрашивать? Вы посмотрите на него, он же просто ничего не решающий глиняный болванчик
9 4
Поросёнка Пётра на телефон. Фсе проблемы решит. Ну а потом в президенты. Клоунов же избирают.
1 7
если у нас даже местечковые вопросы решает только Путин на прямых линиях,то зачем нам сейчас многомиллионное чиновничество?))) (кстати, уже количественно больше чем было в советской России в конце 80х )..
всех чиновников разогнать. оставить Путина и прямые линии каждый день…
7 0
Вроде даже писали, что количество чиновников в России стало больше, чем во всём СССР.
4 0
Едешь на маршрутке — за рулём Путин, покупаешь пирожок — Путин! Вот согласен, никогда в России не было столько чиновников, как при Медведеве. Правительство рождает структуры, но не Путин. По сотам Медведя пошарьте. Тысячи никому не нужных структур. Все отмывают наши налоги, причём, не скрывая..
3 2
» Вот согласен, никогда в России не было столько чиновников, как при Медведеве.»
А не при Путине?)))
«Президент России Владимир Путин раскритиковал мнение журналистов о том, что в стране отсутствует вертикаль власти: люди якобы могут решить свои проблемы только напрямую обратившись к главе государства.»
https://argumenti.ru/society/2017/06/539156
вот человек сам признает, что 19 лет укреплял и размножал свою «вертикаль» чиновников )…а потом еще жалуется что преемника нет,несмотря на разросшуюся «вертикаль»…и приходится «галерничать» пожизненно ..)
4 0