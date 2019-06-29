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Отключат воду в Красном Соколе Бердска

Будут чистить водоподогреватели на ЦТП -18 с 8 по 12 июля.

29.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключат воду в Красном Соколе Бердска

С 8 по 12 июля проведут плановую чистку водоподогревателей на ЦТП-18

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: (ул.Красный Сокол, 16,17,18,19,20,21,23,ул.Ленина 1а) с 09.00ч. 08.07.2019 г. до 16.00ч. 12.07.2019 г.

Источник: МУП КБУ


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