Отключат воду в Красном Соколе Бердска

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: (ул.Красный Сокол, 16,17,18,19,20,21,23,ул.Ленина 1а) с 09.00ч. 08.07.2019 г. до 16.00ч. 12.07.2019 г.

Источник: МУП КБУ