Владимиру Путину близки идеи либерализма

Владимиру Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против того, чтобы их людям навязывали, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Журналисты вспомнили, что в начале 2014 года Путин в одном из телеинтервью сказал, что он настоящий либерал, и придерживается либеральных взглядов, а в интервью Financial Times 28 июня заявил, что либеральная идея устарела. Пескова попросили объяснить это противоречие.

Пресс-секретарь ответил, что в его понимании Путин «продолжает оставаться очень близким идеям либерализма».

«Вместе с тем в интервью FT он действительно говорил, что когда либеральные идеи начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, это означает, что эти идеи дискредитируются, наступает их инфляция, — сказал он. — Идея навязывания всего нетрадиционного во всех областях, именно навязывание тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей — это и был контекст интервью с FT».

По его словам, Путин против того, чтобы всех, кто не разделяет либеральные идеи, считали ошибающимися, и против того, чтобы либеральные идеи «были агрессивно доминирующими и их принудительно вменяли в идеологию другим».

Президент дал интервью FT в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Осаке. В нем он отметил, что либерализм устарел и изжил себя. Он отметил, что традиционные ценности, в том числе религия, «стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея», которая, на его взгляд, прекращает свое существование, действительно. Он объяснил, что подразумевает, в частности, мультикультурализм и прием мигрантов в ущерб коренному населению и избыточные меры в отношении секс-меньшинств в ущерб сторонникам традиционных ценностей.

После публикации интервью председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не согласен с тем, что либерализм устарел. По его мнению, «тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права, что устарели права человека». Он заверил, что в Европе это все сохраняется и остается важными ценностями.

«То, что я нахожу действительно устаревшим, — это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, даже если иногда они могут казаться эффективными», — заявил Туск.