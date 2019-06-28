КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам1-ую,43кв.м. 89137154330 Светлана
8-913-754-50-37 Продам большую 2-к квартиру
Продам 3-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам комнату
Продам 3к квартиру
продам/обмен
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Для комфортной жизни на пенсии хотят $400 в месяц россияне

Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске

Баннеры «Единой России» по указанию из Москвы без согласия жильцов появились на 8 домах Бердска

Дополнительная электричка в День города Новосибирска увезет жителей Бердска домой

Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

О преемнике думает Путин с 2000 года

За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России

Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

Законы июля: оплаты услуг ЖКХ вырастет на 2,4%

Ртуть в крови всей семьи обнаружила жительница Бердска

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Владимиру Путину близки идеи либерализма

По словам Пескова, Путин против того, чтобы всех, кто не разделяет либеральные идеи, считали ошибающимися, и против того, чтобы либеральные идеи «были агрессивно доминирующими и их принудительно вменяли в идеологию другим».

28.06.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Владимиру Путину близки идеи либерализма

Пресс-секретарь ответил, что в его понимании Путин «продолжает оставаться очень близким идеям либерализма»

Владимиру Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против того, чтобы их людям навязывали, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Журналисты вспомнили, что в начале 2014 года Путин в одном из телеинтервью сказал, что он настоящий либерал, и придерживается либеральных взглядов, а в интервью Financial Times 28 июня заявил, что либеральная идея устарела. Пескова попросили объяснить это противоречие.

Пресс-секретарь ответил, что в его понимании Путин «продолжает оставаться очень близким идеям либерализма».

«Вместе с тем в интервью FT он действительно говорил, что когда либеральные идеи начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, это означает, что эти идеи дискредитируются, наступает их инфляция, — сказал он. — Идея навязывания всего нетрадиционного во всех областях, именно навязывание тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей — это и был контекст интервью с FT».

По его словам, Путин против того, чтобы всех, кто не разделяет либеральные идеи, считали ошибающимися, и против того, чтобы либеральные идеи «были агрессивно доминирующими и их принудительно вменяли в идеологию другим».

Президент дал интервью FT в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Осаке. В нем он отметил, что либерализм устарел и изжил себя. Он отметил, что традиционные ценности, в том числе религия, «стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея», которая, на его взгляд, прекращает свое существование, действительно. Он объяснил, что подразумевает, в частности, мультикультурализм и прием мигрантов в ущерб коренному населению и избыточные меры в отношении секс-меньшинств в ущерб сторонникам традиционных ценностей.

После публикации интервью председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не согласен с тем, что либерализм устарел. По его мнению, «тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права, что устарели права человека». Он заверил, что в Европе это все сохраняется и остается важными ценностями.

«То, что я нахожу действительно устаревшим, — это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, даже если иногда они могут казаться эффективными», — заявил Туск.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Для комфортной жизни на пенсии хотят $400 в месяц россияне Баннер «Единой России» разместили специально перед приездом губернатора в Бердск? Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске

(1) Комментарий

  1. Пенсионер

    До этого ли он ещё доползёт? Педросам в ближайшем будущем ориентацию менять придётся!!!

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика