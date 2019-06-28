За 140 млрд рублей сделать Ватикан из Сергиева Посада для РПЦ могут в России

Госкомпания «Дом.РФ» и КБ «Стрелка» в рамках программы комплексного развития городов разработали стратегию пространственного развития Сергиева Посада до 2025 года, говорится в сообщении «Стрелки».

Они также создали объемно-пространственный регламент исторического центра и дизайн-проекты благоустройства общественных пространств площадью более 95 гектаров. «КБ Стрелка было привлечено 15 российских и международных компаний и более 50 экспертов», — говорится в пресс-релизе.

«Ключевая цель стратегии — гармонизировать городскую среду, развить инфраструктуру духовного центра и создать образцовую модель исторического русского города, комфортного для жителей и туристов. Стратегия предполагает развитие пяти направлений: транспортной, туристической и инженерной инфраструктуры, многофункциональной и жилой застройки, экологии и ландшафта», — сообщается в нем.

Задача транспортной стратегии — вывести транзитные потоки за пределы исторического центра. Благодаря новому Восточному объезду, который возьмет на себя 63% текущего потока, появится возможность превратить Проспект Красной Армии из транзитной магистрали в живописный городской бульвар, добавляется в пресс-релизе.

Направление развития жилой и многофункциональной застройки предполагает создание двух городских центров — культурно-представительского рядом с Лаврой и административно-делового рядом с новым ТПУ «Сергиев Посад». В рамках культурно-представительского центра могут быть построены музей православного искусства, медиатека, молодежный культурный центр. Вокруг нового административно-делового центра на месте бывших промышленных территорий стратегией запланированы кварталы смешанной и жилой застройки, отмечается в сообщении.

Вдоль рек предполагается создание непрерывных благоустроенных рекреационных маршрутов, соединяющих Лавру с ключевыми достопримечательностями, а также очистка воды и воздуха. «Проект предполагает максимальное сохранение исторической среды города благодаря объемно-пространственному регламенту, дизайн-коду вывесок и системы навигации. Разработаны дизайн-проекты благоустройства 12 исторических слобод, которые позволят Сергиеву Посаду стать образцовым историческим туристическим городом», — говорится в материалах.

Газета «Ведомости» в четверг сообщила, что за стратегию и ряд других документов «Дом.РФ» заплатила «Стрелке» 300 миллионов рублей, власти города оценивают стоимость реализации проекта в 120–140 миллиардов рублей.