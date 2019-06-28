По двадцать пандусов обустраивать на ул.Ленина требует глава Бердска

26 июня в Бердской местной организации «Всероссийское общество инвалидов» прошло заседание Координационального Совета по делам инвалидов при главе города Бердска.

За круглым столом Евгений Шестернин, члены совета и рабочей группы по обследованию объектов обсуждали два вопроса: первый — итоги обследования ул.Ленина в 2018 году, второй — итоги и решение обустройства бесприпятственного доступа для маломобильных групп населения.

В первом вопросе было оговорено о количестве инвалидов, проживающих в Бердске, доступности к объектам социальной сферы, которые оснащены пандусами. О муниципальном транспорте, обустроенном звуковым сопровождением, бегущей строкой и низкопольных автобусах с выдвижными пандусами.

— В Бердске проживает более 7 тысяч жителей с инвалидностью, включая 431 ребенка-инвалида, из которых 128 — инвалиды-колясочники, 129 — инвалиды по зрению, 98 — инвалиды по слуху. Доступность к объектам социальной сферы включает в себя здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту. В 2018 году более 100 граждан обратились в центр социального обслуживания населения и воспользовались услугой транспорта для людей имеющих заболевание опорно-двигательного аппарата, — подытожила начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

По словам замглавы администрации по социальной политики Сергея Носова, все, что требуется для инвалидов — это аптека, места посещения магазинов, культурный досуг и школы.

Евгений Шестернин не совсем согласился с Сергеем Анатольевичем и подчеркнул, что «все объекты должны быть оснащены пандусами и тактильной разметкой и не только социально-значимые. К этому нужно стремиться. Если объектов на ул. Ленина 150, из которых оборудованных 50. Значит задача следующая: каждый год по 20 объектов делать. Нужно узнать сколько присутствует точек частного бизнеса и помочь им с реализацией обустройства».

Следующий на заседании высказался директор МКУ УЖКХ Максим Совбанов.

— Наш город участвует в проектах «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». При проектировании я сразу давал задание о том, чтобы были приняты варианты, когда человек с ограниченными возможностями мог попасть во все точки, касаемые этого проекта, — отметил Максим Флюрович.

В качестве примера он привел ул. Лунную и дворы, находящиеся рядом, где в ближайшее время будет решены вопросы о удобстве передвижения инвалидов на пешеходных переходах, дорожках и проездов.

Также возник вопрос о отсутствии освещения в частном секторе там, где живут инвалиды по слуху.

Максим Совбанов рассмотрит приоритетные улицы, на которых проживают глухонемые. И после договорится с Региональными электрическими сетями о том, чтобы они установили дополнительные светильники и провели кабеля на улицах.

Автор видео Виталий Чуев

В конце заседания члены Совета подвели итоги и вынесли решение.

Итоги:

1. Требование обустройства социально значимых объектов частными предприятиями недостаточно выполняются.

2. Недостаточное информирование населения о толерантном отношении к людям с инвалидностью.

3. Отсутствие финансирования на ремонтные работы ул.Ленина в 2019 году..

Решение:

1. Директору МКУ УКЖХ Максиму Совбанову подготовить и направить Совет депутатов города Бердска ходатайство о выделение финансов на проведение работ благоустройства ул.Ленина в срок до 8 июля.

2. Рекомендовать СМИ города размещение статей формирующих толерантное отношение к людям с инвалидностью.

3. Управлению экономического развития Юлии Бадриной провести работу с частными предпринимателями о выполнении законодательства в отношении к гражданам с инвалидность в срок до 1 августа 2019 года.

4. Членам Координационного Совета по делам инвалидов в срок до 15 июля направить в отдел социального населения предложения решения Координационного Совета.

5. Направить секретарю готовое решение до 1 июля всем членам Координационного Совета.