Артем Овечкин из Бердска второй раз стал чемпионом России по велоспорт-шоссе

Давка в РКЦ: Три пункта приема платежей за ЖКХ велела открыть бизнесменам власть Бердска
Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска
По двадцать пандусов обустраивать на ул.Ленина требует глава Бердска
На экстремальную гонку «Маршрут выживания» зовут молодежь Бердска
Господа-казаки: лучший казачий кадетский корпус выбирают в Бердске
Ищут амбициозных молодых людей для «кадров будущего» в Новосибирской области
Требуют открыть новые кассы РКЦ жители Бердска
Баннеры «Единой России» по указанию из Москвы без согласия жильцов появились на 8 домах Бердска
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Группа «Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море