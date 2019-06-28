Артем Овечкин из Бердска второй раз стал чемпионом России по велоспорт-шоссе

С 26 по 30 июня в Белгороде проходит Чемпионат России по велоспорту-шоссе. Программа соревнований началась с индивидуальных гонок на время. В числе прочих участников на старт вышел бердчанин Артем Овечкин. В нелегкой борьбе, на дистанции в 40 км наш земляк вырвал победу и завоевал золото. Артем Овечкин стал чемпионом России по велоспорт-шоссе уже второй год подряд и в 4 раз за всю свою карьеру. Путь к Олимпийским играм в Токио 2020 года стал ближе, сообщает ОФКиС.