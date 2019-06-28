О преемнике думает Путин с 2000 года

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства, пишет РБК.

По словам Путина, он думает о выборе преемника с 2000 года. «Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно, кого или как он представляет, решающий голос — за избирателем», — сказал Путин.

На вопрос журналиста FT, не должна ли Госдума утвердить президента в должности, Путин ответил, что политическая российская система отличается от британской и главу государства определяют не в правящей партии, а путем тайного голосования граждан.

Путин отметил, что действующий лидер может поддержать кого-нибудь и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему.