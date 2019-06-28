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О преемнике думает Путин с 2000 года

Путин отметил, что действующий лидер может поддержать кого-нибудь и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему.

28.06.2019 Фото: Кремлин.ру 9 коммент.
 
О преемнике думает Путин с 2000 года

Владимир Путин задумался о преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства, пишет РБК.

По словам Путина, он думает о выборе преемника с 2000 года. «Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно, кого или как он представляет, решающий голос — за избирателем», — сказал Путин.

На вопрос журналиста FT, не должна ли Госдума утвердить президента в должности, Путин ответил, что политическая российская система отличается от британской и главу государства определяют не в правящей партии, а путем тайного голосования граждан.

Путин отметил, что действующий лидер может поддержать кого-нибудь и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему.


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(9) Комментариев

  1. Игорь

    Нельзя говорить ПРИЕМНИК!
    Поскольку по умолчанию подозревается, что уже выбрали будущего президента.
    А на самом деле максимум можно сказать — вот интересная кандидатура, но не ПРИЕМНИК!
    Мы (народ) выбирает , а не президент! И точка.

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  2. Новый мэр

    19 лет только и думает :-D

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  3. Raven

    Если бы Фургал или Коновалов баллотировались в президенты я бы за них проголосовал

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  4. Никола

    Думаю, выбор у Путина непростой. Преемник должен во-первых не позволить отнять нажитое непосильным трудом у клана питерских олигархов, а во-вторых — уметь еще сильнее закручивать гайки народу для недопущения бунта.

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    • Поросёнок Пётр

      Каких ещё олигархов? У нас же их нет ;)
      Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что в России на сегодняшний день нет олигархов. «У нас больше нет олигархов. Олигархи — это те, кто используют свою близость к власти для получения сверхвыгоды. У нас есть крупные компании, частные компании или с участием государства в капитале. Но я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти, таких в сущности нет»,— отметил президент. 8)
      Представляю, как смеялись читая это интервью всякие тимченки, ротенберги и прочие чайки :-D

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  5. Поросёнок Пётр

    Очередное словоблудие от лысеющего гражданина, всем прекрасно понятно, что в наших условиях президентом можно сделать кого угодно, хоть собаку, стоит только на неё указать, а дальше включается беспощадная машина административного ресурса, которая способна сделать президентом человека даже с нулевым рейтингом, как Ельцина в 96-ом.

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  6. Аноним

    «Думаю, выбор у Путина непростой»..
    Да, у Геннадия Анлреича ситуация попроще: немало желающих «отнять и поделить» и перечитать решения XXIII съезда. *JOKINGLY*

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