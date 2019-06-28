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О преемнике думает Путин с 2000 года
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Нельзя говорить ПРИЕМНИК!
Поскольку по умолчанию подозревается, что уже выбрали будущего президента.
А на самом деле максимум можно сказать — вот интересная кандидатура, но не ПРИЕМНИК!
Мы (народ) выбирает , а не президент! И точка.
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Извиняюсь не ПРИЕМНИК, а ПРЕЕМНИК (блин — автослосварь)
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я, ребяты, не бездельник
я гребу, как раб, в поту,
думаю: а кто ж преемник?
если в рифму — то шойгу
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19 лет только и думает
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Если бы Фургал или Коновалов баллотировались в президенты я бы за них проголосовал
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Думаю, выбор у Путина непростой. Преемник должен во-первых не позволить отнять нажитое непосильным трудом у клана питерских олигархов, а во-вторых — уметь еще сильнее закручивать гайки народу для недопущения бунта.
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Каких ещё олигархов? У нас же их нет
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что в России на сегодняшний день нет олигархов. «У нас больше нет олигархов. Олигархи — это те, кто используют свою близость к власти для получения сверхвыгоды. У нас есть крупные компании, частные компании или с участием государства в капитале. Но я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти, таких в сущности нет»,— отметил президент.
Представляю, как смеялись читая это интервью всякие тимченки, ротенберги и прочие чайки
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Очередное словоблудие от лысеющего гражданина, всем прекрасно понятно, что в наших условиях президентом можно сделать кого угодно, хоть собаку, стоит только на неё указать, а дальше включается беспощадная машина административного ресурса, которая способна сделать президентом человека даже с нулевым рейтингом, как Ельцина в 96-ом.
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«Думаю, выбор у Путина непростой»..
Да, у Геннадия Анлреича ситуация попроще: немало желающих «отнять и поделить» и перечитать решения XXIII съезда.
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