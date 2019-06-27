Лекарства от депрессии и эпилепсии ускоряют деменцию и маразм

Антихолинергические препараты связаны с увеличением риска деменции почти на 50%. Данные препараты, в частности, выписывают жертвам болезни Паркинсона и психических расстройств.

Распространённая разновидность рецептурных препаратов почти на 50% увеличивает риск развития старческого слабоумия. Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания. Британские исследователи в ходе наблюдений более чем за 280 000 человек попытались выяснить, как те или иные препараты влияют на риск деменции. Выяснилось, что это лишающее памяти расстройство встречается чаще у людей, которые получают рецепты на эти лекарства.

Авторы исследования полагают, что причиной этому могут быть повреждения нервных клеток в ходе воздействия лекарств. Хотя данного рода препараты выписываются с осторожностью лицам среднего и старшего возраста, риск всё-таки остаётся. Однако ученые настоятельно просят принимающих антихолинергические препараты пациентов не отказываться самостоятельно от их приема. Впрочем, если дальнейшие исследования покажут наличие прямой причинно-следственной связи, то 10% всех случаев старческого слабоумия будут объясняться именно воздействием этих лекарств.

В распоряжение исследователей из Университета Ноттингема попали данные за десятки лет наблюдений за пациентами старше 55 лет. Почти 59 000 из них в какой-то период жизни столкнулись со старческим слабоумием. За 11 лет до наступления первых симптомов 56% пациентов или 3 253 человека получили рецепты на антихолинергические препараты.

Лечение эпилепсии может привести к развитию шизофрении

Лечение эпилепсии с помощью антиконвульсантов может привести к шизофрении. Об этом, в частности, сигнализируют исследования животных, проведенные учеными. Научный механизм взаимосвязи приступов эпилепсии и шизофрении пока неизвестен, но некоторые данные говорят о том, что развитие эпилепсии в раннем возрасте и подавление ее при помощи соответствующих (и довольно сильных) медикаментов чревато появлением шизофрении.

Проведенные исследования показали, что некоторые антиконвульсивные препараты – например, фенобарбитал – способны вызвать смерть многочисленных нервных клеток на многих участках головного мозга. В то же время этот процесс характерен и для шизофрении. Таким образом, возникают серьезные подозрения относительно не только эффективности, но также и безопасности широко применяемых в настоящее время антиконвульсивных средств.

Напомним, что и фенобарбитал, и многие другие антиконвульсанты нередко выписывают не только эпилептикам, но и страдающим мигренью, нейропатическими и психическими расстройствами.

Лекарства от эпилепсии ослабляют кости детей и подростков

Лекарства против эпилепсии могут повредить кости ребенка. Эксперты выяснили, что в группе риска все молодые люди, но особенно подростки и дети, которые регулярно принимают подобные препараты.

Дети, подростки, а также молодые люди, принимающие лекарства от эпилепсии, могут сталкиваться с повышенным риском переломов, как показало исследование. Ученые также обнаружили, что подобного рода препараты способны снижать минеральную плотность костей и мышечную силу нижних конечностей. В сферу внимание ученых попали 23 человека в возрасте от 5 до 18 лет. Всех их просили принимать лекарства от эпилепсии в течение не менее 12 месяцев. У каждого из участников эксперимента имелись близнецы, родные или двоюродные братья и сёстры.

«Полученные нами результаты необходимо подтвердить в ходе более крупного по масштабам и продолжительности исследования, которое помогло бы изучить связь между противоэпилептическими препаратами и развитием скелета у детей и молодых людей, — как подчеркивают исследователи. — Однако те данные, которые нам удалось получить, однозначно свидетельствуют о том, что длительный прием лекарств против эпилепсии может снижать минеральную плотность костей и вызывать более частые переломы. Этот риск необходимо учитывать при назначении медикаментов, а фармацевтические компании могли бы в будущем уделять данной связи повышенное внимание».

В прошлом году другая группа исследователей обнаружила, что страдающие от эпилепсии люди в 7 раз чаще сталкиваются с дискриминацией, связанной с имеющимся у них расстройством. Данный риск был значительно выше, чем при наличии других хронических проблем со здоровьем вроде диабета, астмы и мигрени. Кроме того, жертвы эпилепсии также чаще сталкиваются с домашним и сексуальным насилием, чем население в целом. Возможно, это объясняет, почему пациенты с эпилепсией чаще страдают от депрессий и тревожных расстройств.

7 мифов об эпилепсии

Вокруг эпилепсии в наш просвещенный век все еще много предрассудков и стереотипных представлений. Многие, вообще, считают эпилепсию психическим заболеванием, хотя вызывается она физиологическими причинами, и эпилептики страдают от психических расстройств не больше, чем другие люди.

Эпилептики – умственно отсталые

Мнение о том, что эпилепсия неизбежно приводит к умственной деградации, наука опровергает. Возникновение этого мифа связывают с двумя факторами. В середине 19 века эпилепсию считали наследственным заболеванием, ведущим к умственной отсталости и склонности к преступлениям. Лечения от эпилепсии не было, люди, страдающие эпилептическими припадками, часто получали черепно-мозговые травмы в результате падений, и, как следствие, у них наблюдалось структурное повреждения головного мозга. Позднее в качестве противосудорожного средства стали назначаться препараты брома – вещества, способного негативно влиять на интеллектуальные способности.

Таким образом, эпилепсии приписывалась умственная отсталость, которая объективно возникала по другим причинам. Научно доказано, что только в том случае, когда эпилепсия возникает вследствие очень тяжелой черепно-мозговой травмы, ее может сопровождать умственная отсталость. Но если эпилепсия не связана с травмой головы, она не вызывает качественных изменений в личности человека.

Эпилепсия – это психическое заболевание

Примерно 30 лет назад лечением эпилепсии действительно занимались психиатры. Однако современная медицина отрицает психически патологическую сущность этой болезни. Эпилептология — область неврологии, ведь происхождение болезни не связано с деструктуризацией деятельности головного мозга. Эпилепсию вызывают перенесенные инсульты, опухоли, сосудистые поражения головного мозга, клещевой энцефалит, метаболические нарушения (уремия, печеночная недостаточность, гипогликемия) – то есть причины сугубо физиологические.

Эпилепсия передается по наследству

Наследственная предрасположенность к эпилепсии действительно существует. Врачи в таком случае говорят об идиопатической форме заболевания (все другие факторы, кроме наследственного, отсутствуют). Насколько велика вероятность того, что к ребенку эпилепсия перейдет по наследству, если ею страдает один из родителей? Не велика. Вероятность заболевания в таких случаях не превышает 8%.

Припадки при эпилепсии — обязательны

Принято считать, что припадки при эпилепсии – явление обязательное. На самом деле, из 40 различных форм эпилепсии и разных типов эпилептических приступов, известных медикам, немалую долю составляют бессудорожные приступы, или абсансы.

Абсансы чаще случаются в детском возрасте и ранней юности. Человек внезапно замирает, у него стекленеют глаза, может наблюдаться дрожание век, легкое запрокидывание головы. Но из-за того, что абсанс длится всего несколько секунд, его практически не замечают.

Судорожные эпилептические припадки сами больные довольно часто предугадывают за несколько часов и даже дней, — из-за специфических ощущений, которые они испытывают.

Частота припадков при эпилепсии зависит от степени тяжести заболевания. Эпилептический припадок может случиться у человека раз в жизни, а может исчисляться десятками за день. У части пациентов эпилептический припадок наблюдается исключительно ночью, во сне.

Приступ эпилепсии может случиться из-за стресса

Может. Но приступ эпилепсии может возникнуть также из-за отравления, большого количества выпитого алкоголя, перегрева на солнце. Приблизительно у половины эпилептиков их провоцируют мелькание экрана монитора компьютера или телевизора, цветомузыки на дискотеках, езда на велосипеде вдоль линейно посаженных деревьев, мелькание фар проходящего транспорта (при езде в автомобиле) и т.д. Вызвать приступ также могут путешествия со сменой часовых поясов более чем на два часа. И в особенности — нарушение режима сна – позднее засыпание, вынужденное бодрствование в ночное время или слишком раннее, насильственное пробуждение.

Болезнь взрослых

У 70% пациентов эпилепсия впервые дает знать о себе в детском и подростковом возрасте. Уровень заболеваемости среди детей достигает 7 случаев на 1000. При этом у младенцев причиной приступа эпилепсии может оказаться кислородное голодание во время беременности (гипоксия), а также врожденные пороки развития головного мозга, внутриутробные инфекции (токсоплазмоз, цитомегалия, краснуха, герпес и т.д.), реже – родовая травма.

Второй пик заболеваемости эпилепсией приходится на пожилой и старческий возраст, как следствие целого ряда неврологических заболеваний, и прежде всего, – инсультов.

Эпилепсия неизлечима

Долгое время эпилепсия действительно считалась неизлечимым заболеванием, но с развитием нейрофармакологии появилась возможность поддерживать нормальный образ жизни. В 60–70% случаев противосудорожные препараты позволяют больным ходить на работу, учиться, а женщинам – рожать здоровых детей. Но эти препараты необходимо принимать годами, иногда – на протяжении всей жизни.

Успех лечения эпилепсии во многом зависит от своевременно и правильно поставленного диагноза и точности приема препарата. Известны случаи (их не так уж и мало), когда под действием лекарств у некоторых больных, особенно у детей, эпилепсия исчезала со временем. Что характерно: при лечении эпилепсии предпочтение отдается монотерапии, т.е. лечению одним противоэпилептическим препаратом.

Существуют и плохо поддающиеся лечению, так называемые резистентные формы эпилепсии. Больному тогда могут назначаться 2 или 3 препарата, а при необходимости – операция на патологическом участке головного мозга.

Источник: Медикфорум