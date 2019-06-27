За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска
Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска
Построить 5-этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска
ПАСЕ готова одобрить возвращение делегации РФ
Двенадцать медалистов выпустила школа №1 Бердска
Жалобу на вывоз мусора жители Бердска могут подать в систему «РЭО Радар»
Закрепить права эмбриона на жизнь законом требует РПЦ
Изменить федеральный закон ради распоряжения имуществом мечтают депутаты Бердска
Водитель Toyota сбил насмерть пешехода и влетел в столб. Погиб и пассажир
Два пилота погибли в авиакатастрофе пассажирского АН-24 в Бурятии