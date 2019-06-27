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За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска

По информации, размещенной в СМИ, следователи СК ведут проверку.

27.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска
Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту появившейся в СМИ информации о переводе учеников в 10 класс одной из школ Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение, по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком


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