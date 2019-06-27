За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту появившейся в СМИ информации о переводе учеников в 10 класс одной из школ Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение, по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком