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Жалобу на вывоз мусора жители Бердска могут подать в систему «РЭО Радар»

Все сообщения будут проверяться, обрабатываться и направляться региональному оператору в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Новосибирской области – ООО «Экология-Новосибирск».

27.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Жалобу на вывоз мусора жители Бердска могут подать в систему «РЭО Радар»

За новосибирским мусором будет следить федеральный «Радар»

Для удобства жителей регионов России планируется запустить в эксплуатацию новую информационную систему «РЭО Радар», предназначенную для сбора жалоб жителей на тему обращения с отходами.
Предполагается, что технологическая платформа «РЭО Радар», запущенная ППК «Российский экологический оператор» не только будет собирать обращения граждан, но и позволит отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:
— круглосуточный call-центр: 8-800-600-90-08;
— сайт: radar.reo.ru/.

Любой желающий сможет обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем регионе, и приложить фотографию или видео. Все сообщения будут проверяться, обрабатываться и направляться региональному оператору в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Новосибирской области – ООО «Экология-Новосибирск».

В системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения. Ожидается, что представители регоператоров в сфере ТКО будут отправлять в систему информацию о решении поднятых жителями вопросов.

Кроме того, жители Новосибирской области могут получить консультацию о работе новой системы обращения с отходами во фронт-офисе регионального оператора Адрес офиса: ул. Советская, 5 блок «В» (вход со стороны проезда Виктора Ващука), офис 112, т. 8-383-304-90-58.

Пожаловаться на некачественно предоставленную услугу по вывозу мусора жители региона могут по телефону диспетчерской службы регоператора, т. 8-(383)-304-90-31.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в Новосибирской области понизится тариф на оказание комплексной коммунальной услуги по обращению с отходами. Данное решение связано с федеральным решением по снижению ставок за негативное воздействие на окружающую среду. Снижение составит порядка 4 рублей, тариф на одного человека составит 88,62 рубля в месяц. Стоимость вывоза одного кубометра мусора с учётом НДС с 1 июля 2019 года составит 446,82 рубля, тариф на оказание комплексной коммунальной услуги по обращению с ТКО составит 88, 62 рубля в месяц на человека.

Источник: nso.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А на Радар кому жаловаться? :-D

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