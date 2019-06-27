Водитель Toyota сбил насмерть пешехода и влетел в столб. Погиб и пассажир

27 июня около 5 утра в городе Куйбышеве у дома по улице 7 квартал водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Toyota», совершил наезд на пешехода, после чего врезался в опору линии электропередач.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погибли пешеход 1972 года рождения и один из пассажиров автомобиля 1995 года рождения. Водитель и двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины аварии выясняются.

Источник: МВД по НСО