Обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

К сентябрю стоимость может вырасти вновь, предупреждают эксперты.

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия». В мае семестр учебы в государственном вузе подорожал в среднем до 68,9 тыс. рублей. К сентябрю цены могут вырасти еще на 15–20%, считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Традиционное повышение

Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае 2019-го к тому же месяцу прошлого года составил 115%, говорится в последнем выпуске ежемесячного доклада Росстата «Информация о социально-экономическом положении России». Значение индекса говорит о том, что учеба в вузе стала на 15% дороже, чем год назад.

Рост цен подтверждают и данные ЕМИСС. Согласно ним, в мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тыс. рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее (58 тыс. рублей). Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей. Такая тенденция просматривается уже не первый год: в 2018-м расценки на обучение увеличивались на 14%, следует из данных ЕМИСС.

Если же сравнить данные о стоимости учебы в вузах в мае и в сентябре, опыт прошлых лет показывает, что за лето цены увеличиваются в пределах 20%. Например, в мае 2017-го семестр на платном отделении госвуза стоил 50,9 тыс. рублей, а к сентябрю того же года его стоимость поднялась на 13% — до 57,7 тыс. рублей. В 2018-м ситуация повторилась — цены выросли уже на 18%.

Можно ожидать, что к сентябрю 2019-го стоимость договорного обучения вырастет в пределах 20%, уверен президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Отчасти услуги вузов дорожают в связи с необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону в соответствии с майскими указами президента, считает он.

— Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм, — пояснил эксперт.

Рынок услуг в сфере образования в целом является конкурентным, отметили в пресс-службе ФАС России. Поэтому цены на услуги учебных учреждений не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма баланса спроса и предложения с учетом конкуренции, уточнили там.

— Согласно правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства от 15 августа 2013 года № 706, регулированию подлежит порядок оказания платных образовательных услуг, но не их размер, — добавили в ФАС.

Получить оперативный комментарий в Минобрнауки не удалось.

Как бюджетник, только за деньги

Стоимость обучения по контракту в аккредитованных Минобрнауки вузах напрямую зависит от устанавливаемых министерством нормативов финансирования подготовки студентов, пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Иными словами, чиновники подсчитывают, в какую сумму обходится государству обучение студента конкретной специальности (с учетом особенностей вуза), а затем определяют цены для контрактников: они не могут обучаться дешевле, чем государство платит за бюджетников, пояснил эксперт. Технически у вузов остается возможность снижать или повышать стоимость обучения по договорам, но злоупотребление этим чревато лишением аккредитации, сказал он.

Объем затрат со стороны государства на одного обучающегося постоянно растет, а следовательно, увеличивается и стоимость платного обучения, сказал «Известиям» проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров.

— Поэтому, скорее всего, снижения оплаты за обучение на внебюджетных местах в ведущих университетах не произойдет. Хочу отметить, что именно в лучших вузах достаточно бюджетных мест для обучения молодых людей, показывающих хорошие результаты в учебе, — добавил он.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова по сравнению с 2018 годом на бакалавриате и специалитете цены выросли от 0 до 13,6% (в среднем на 6%), рассказал проректор по развитию вуза Дмитрий Штыхно. Исключением стало направление «Дизайн», стоимость обучения на котором увеличилась на 59,5%. Такой рост связан с новым нормативом госфинансирования: «Дизайн» был отнесен к другой стоимостной группе, которая подразумевает более высокую трудоемкость образовательного процесса за счет малых размеров учебных групп, уточнил представитель вуза.

— Каждый вуз старается найти оптимальное соотношение между стоимостью обучения и возможным количеством студентов, поэтому ни один университет без существенных оснований не поднимает стоимость обучения, — подчеркнул проректор.

В СПбГУ сообщили, что за последний год цены в вузе в среднем выросли на 4,3% в соответствии с уровнем инфляции. В 2018-м стоимость обучения по программам высшего образования варьировалась от 190 тыс. до 499,2 тыс. рублей, в нынешнем — от 198,5 тыс. до 520,7 тыс. рублей. Самая «дешевая» специальность — бакалавриат по направлению «Социальная работа», самая «дорогая» — аспирантура по направлению «Экономика».

Источник: Известия