Снизить возраст совершеннолетия не против в Росмолодежи

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Не, ну как их всех плющит и таращит!
То продлим детство до 30-ти, то совершеннолетие снизим.
Наверное это вещи разные и вполне совместимые.
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