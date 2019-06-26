Снизить возраст совершеннолетия не против в Росмолодежи

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия.

В России 27 июня отмечается День молодежи. В преддверии праздника Бугаев в интервью РИА Новости рассказал о вызовах, стоящих сегодня перед молодежной политикой.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие «молодой человек», на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — отметил он.

Однако, по его словам, сложно дать однозначную оценку, настал ли именно сейчас момент для снижения возраста совершеннолетия.

Не менее актуальным, по мнению Бугаева, является и вопрос об изменении верхней границы возраста детства.

При этом, подчеркнул он, необходимо просчитать все последствия, которые повлечет за собой решение об изменении возрастных границ.

Источник: РИА Новости