Нырнул с бетонного парапета и утонул на пляже «Звезда» житель Бердска

21-летний житель Бердска утонул в районе пляжа «Звезда» в Советском районе Новосибирска. Как сообщили спасатели МАСС-54, 25 июня мужчина нырнул с пирса и не появился на поверхности. Спасатели подняли тело из воды. После чего передали полиции. Парень прыгнул с бетонного парапета, чем нарушил правила купания. На запрещающие знаки он не обратил внимания.

В прошлом году утонуло более 40 человек в водоемах Новосибирской области. Среди жителей Бердска это вторая жертва за минувшую неделю.