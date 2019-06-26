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Ограничить турпоток на Байкал могут власти России
Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев
Давка в РКЦ: Становится плохо пенсионерам в очередях по оплате услуг ЖКХ в Бердске
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
Упал в обморок и разбил губу в строю голодный кадет на открытии казачьего конкурса в Бердске
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Нырнул с бетонного парапета и утонул на пляже «Звезда» житель Бердска
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С инспекцией реконструкции ул.Лунной в Бердск едет губернатор Травников