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Нырнул с бетонного парапета и утонул на пляже «Звезда» житель Бердска

Тело подняли спасатели МАСС-54. Это вторая жертва на воде среди жителей Бердска.

26.06.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
 

Нырнул с бетонного парапета и утонул на пляже Звезда житель Бердска

Утонул молодой бердчанин на пляже Звезда

21-летний житель Бердска утонул в районе пляжа «Звезда» в Советском районе Новосибирска. Как сообщили спасатели МАСС-54, 25 июня мужчина нырнул с пирса и не появился на поверхности. Спасатели   подняли тело из воды. После чего передали полиции. Парень прыгнул с бетонного парапета, чем нарушил правила купания. На запрещающие знаки он не обратил внимания.

В прошлом году утонуло более 40 человек в водоемах Новосибирской области. Среди жителей Бердска это вторая жертва за минувшую неделю.

 

 


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