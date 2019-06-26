Давка в РКЦ: Становится плохо пенсионерам в очередях по оплате услуг ЖКХ в Бердске
В Расчетно-кассовом центре в магазине ТЦ «Европа» 26 июня выстроилась очередь из 50 человек. Ждут часами, когда приблизятся к заветному окошечку. (ВИДЕО)
26.06.2019Автор: Виталий ЧуевФото: Виталия Чуева2 коммент.
Бердчан вынуждены стоять часами, чтобы оплатить счет за квартиру
На протяжении нескольких месяцев бердчане выстраиваются в очередь в кассы по оплате услуг ЖКХ. Одной из причин такого ажиотажа очередники называют закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 122 и ул. Ленина, 18. Горожане крайне не довольны работой РКЦ и требуют, чтобы открыли новые кассы.
Видео Виталия Чуева
В пункте приема платежей на ул.Ленина работают два окна из трех. Они совсем не справляются с потоком людей. В душном помещение находится около 50 человек, из которых 10 человек сидят, а остальные — стоят.
Окошки открыть нельзя. Там очень душно. Мне уже девытй десяток и я пришла оплатить ЖКХ, а сесть негде. Простояла два часа. Но до каких пор над нами будут издеваться? Никогда не было такого, — сетует пенсионерка Нина Петровна Лехконцева.
По словам очередников, такое столпотворение происходит постоянно. Люди приезжают с разных районов и давятся в толпе. А пожилые и вовсе не выдерживают такую нагрузку и им становится плохо, приходится выходить на улицу.
Оплатить счета ЖКХ можно и другим способом: по интернету. Но не для всех этот метод удобен. К примеру, есть люди, которые не владеют интернетом или не хотят заводить банковские карты и электронные счета.
Напомним, что сегодня, 27 июня, мэр Бердска совместно с прокурором провели совещание по жалобам бердчан на проблемы с оплатой. Прессу на него не пустили. Результаты мы сообщим нашим читателям в ближайшее время.
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