За грязные номера у водителей заберут права

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД.

Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения. За установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут, максимально возможное наказание — 500-рублевый штраф. А вот за умышленное загрязнение номера грязью или снегом, наоборот, можно будет остаться без удостоверения. В случае аварии по вине водителя, который двигался по обочине, у последнего не будет возможности защититься в суде.

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД. Суды начнут применять документ с момента публикации. Предыдущее постановление от 24 октября 2006 года будет частично отменено. Актуализация документа понадобилась в связи с большой долей отмененных решений судов (более 30% по делам в области дорожного движения).

Разъяснения, в частности, даны по применению ст. 12.2 КоАП (наказания за нечитаемые номера). Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав. Для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий автомобилиста (например, на фото видно, что вся машина чистая, а госзнак грязный). Если номер покрылся грязью или снегом при движении по трассе (умышленность действий водителя не доказана), то применять можно только 500-рублевый штраф.

Если водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление авто с подложными номерами. За это можно лишиться прав на срок до года.

Также разъяснены ситуации с установкой на автомобиль нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп: они пользуются большой популярностью у автомобилистов, так как светят гораздо ярче обычных галогеновых и потребляют меньше электроэнергии. При этом установка ксенона в непредназначенные для этого фары приводит к ослеплению встречного потока (источник света в газоразрядных лампах расположен иначе, лучи отражаются неправильно). ГИБДД за подобный «тюнинг» раньше оформляла материалы по ч. 3 ст. 12.5 КоАП, суды лишали водителей прав. Активная борьба с такими нарушителями началась в 2009 году в Татарстане, после чего практика распространилась на всю страну. Теперь, согласно разъяснениям Верховного суда, за подобное нарушение будет применяться штраф в 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).

«С точки зрения наведения порядка с фарами данное решение ухудшит ситуацию,— пояснил “Ъ” эксперт по световым приборам в автомобилях Григорий Шухман.— Но для соответствия правоприменения закону такое постановление приветствуется, поскольку теперь при принятии решений уменьшается человеческий фактор. У инспектора раньше была возможность произвольно решать, по какой части ст. 12.5 КоАП наказывать водителя за проблемы со световыми приборами, включая нештатный ксенон и якобы “неправильный” цвет. Теперь такой возможности не будет».

Чего ждать водителям в 2019 году

Еще одна тема, описанная в постановлении пленума,— выезд на обочину в нарушение ПДД. В судебной практике известны случаи, когда водители, двигаясь по обочине, врезались в машины, поворачивающие направо из основного ряда. «Обочечник» впоследствии пытался доказать (в том числе в судах), что он ехал прямо, не меняя траекторию движения, и ему должны были уступить дорогу. В постановлении пленума разъясняется, что такого права у нарушителя нет,— уступать ему никто не должен был, поскольку машина двигалась там, где запрещено правилами.

Уступать дорогу также не нужно, если машина двигается во встречном направлении по улице с односторонним движением, выезжает на перекресток под красный свет.

Уточнены нюансы применения ст. 12.24 КоАП, в которой прописано наказание для водителей, которые спровоцировали аварию с пострадавшими (за это можно получить штраф в 2,5 тыс. руб. или лишение прав). Сам водитель не может являться одновременно и лицом, в отношении которого ведется производство, и потерпевшим, следует из разъяснений ВС. Иными словами, если автомобилист по своей вине врезался в дерево и повредил себе руку при ударе, при этом других пострадавших не было, то материалы по ст. 12.24 передаваться в суд не должны.

Разъяснены ситуации, связанные с освидетельствованием на состояние опьянения.

В частности, если водитель «предпринимает усилия, препятствующие» проверке, и это зафиксировано в протоколе, то это может быть расценено судом как отказ от обязательной процедуры (чревато лишением прав).

Суд также может проверить сведения о подготовке врача либо фельдшера, а также лицензию на осуществление медицинской лицензии (должна быть у медпункта или больницы, где проверяют водителей). Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева назвала этот пункт постановления «важной новеллой». «Фактически закрепляется обязанность суда запрашивать данные о враче и организации, если водитель (или его защитник) подают соответствующее ходатайство,— пояснила она “Ъ”.— Ранее суды такие ходатайства часто отклоняли».

Внесен еще ряд технических, но при этом важных уточнений. Если машина буксируется на тросе, то находящийся за рулем гражданин также является водителем и должен выполнять все обязанности, за исключением случаев, когда сцепка жесткая. Если у водителя истек срок лишения прав, при этом он не выполнил требования для возврата удостоверения (не прошел тест на знание ПДД, не оплатил все штрафы, не представил медсправку об отсутствии противопоказаний к вождению), то попытка сесть за руль будет расценена по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (штраф до 15 тыс. руб.). Дополнительно объяснено, как принимать решения в отношении водителей, оставивших место ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП): суды должны устанавливать вину водителя, умысел действий, учитывая характер наезда, размер и локализацию повреждений. Эксперты, напомним, давно говорят о проблеме, когда водители случайно царапают чужое авто (не зная об этом) на парковках у ТЦ, уезжают домой, и несут за это полную ответственность (минимальная санкция — год лишения прав). Пояснение ВС должно частично решить эту проблему.

Довольно много вопросов остаются неразъясненными, отмечает юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов. «Всякие надстройки местечковых властей в виде КоАП Москвы, к примеру, не исследовались»,— говорит он. Напомним, что в Москве для борьбы со стоянкой на газоне и зеленых насаждениях МАДИ используется штраф в 5 тыс. руб., прописанный в ст. 8.25 столичного КоАП, ее применение вызывает дискуссии. Из постановления пленума следует, что в случае, если владелец ТС поменял место жительства, он должен внести изменения в регистрационные данные — до переоформления документов управлять автомобилем запрещено под угрозой наказания (штраф 500 руб.), отмечает господин Ахметжанов. «Появление разъяснений Верховного суда является, по сути, оценкой деятельности законодателя, который дал закон, нуждающийся в толковании,— говорит он.— На этом фоне ВС лучше бы внес свои возражения против КоАП в непонятной части».

Источник: Ъ