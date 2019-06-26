За хищение со стройки космодрома Восточный директор компании получил условный срок

Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил условный срок
Уссурийский районный суд Приморского края назначил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), которое строило космодром Восточный.
По версии следствия, с 2012-го до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для компании договоры поручительства, похитив таким способом более 288 миллионов рублей.
Кроме этого, он подписал еще несколько договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.
Ранее в компании заявляли, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство».
Приговор подтвердил РИА Новости адвокат Гребнева Игорь Поляков. «Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев», — добавил юрист.
Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил при строительстве космодрома 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии.
Экс-председателя совета директоров ТМК Сергея Юдина, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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Чё стыбздил меньше, чем Табуреткин?
Где у нас смертные приговоры??:?
Давно лора беспредельщиков вешать за ноги на деревьях без права снимать !!!
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