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За хищение со стройки космодрома Восточный директор компании получил условный срок

Уссурийский районный суд Приморского края назначил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

26.06.2019 Фото: ru.wikipedia.org Один комментарий
 
За хищение со стройки космодрома Восточный директор компании получил условный срок

Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил условный срок

Уссурийский районный суд Приморского края назначил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), которое строило космодром Восточный.
По версии следствия, с 2012-го до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для компании договоры поручительства, похитив таким способом более 288 миллионов рублей.
Кроме этого, он подписал еще несколько договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.
Ранее в компании заявляли, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство».
Приговор подтвердил РИА Новости адвокат Гребнева Игорь Поляков. «Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев», — добавил юрист.
Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил при строительстве космодрома 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии.
Экс-председателя совета директоров ТМК Сергея Юдина, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Пенсионер

    Чё стыбздил меньше, чем Табуреткин?
    Где у нас смертные приговоры??:?
    Давно лора беспредельщиков вешать за ноги на деревьях без права снимать !!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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