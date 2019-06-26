Рассекретил космический цех и электробритвы оборонный завод в Бердске

Самым популярным цехом в День открытых дверей на Бердском электромеханическом заводе 25 июня стало так называемое основное производство. На территории цеха №38 вот уже 59 лет собирают «секретные изделия» для космоса и оборонки.

Нынешнему поколению трудно себе представить, что за слово «гироскоп» в советское время можно было загреметь по «шпионской» статье. Именно с подобного прибора, именуемого изделием №923, для космических аппаратов начался завод. И строился он в далеком 1959 году в бердском лесу под «эту тематику». 25 июня БЭМЗ отметил юбилей — 60 лет со дня основания.

Как оценили ветераны БЭМЗа, в цехе мало что изменилось, те же многоэтажные лабиринты, кабинки в раздевалках, столы, даже плакат с коммунистическими лозунгами и изображением Ленина. Но только людей значительно меньше и часть цеха отдана в аренду. В период расцвета в 1970-1980-е годы здесь работало до 500 человек, сейчас — менее 150.

Но стоит отдать должное, выпуск изделий для военно-промышленного комплекса сохранили. Уже давно нет госзаказа, поэтому БЭМЗу приходится самостоятельно искать заказчиков на высокоточные приборы. И находит — для авиации, подлодок, ракет наземного базирования.

Первый из могикан

Производство точных приборов разбросано по нескольким участкам.

— Я была пирометристом, сушила приборы, которые лаком мажут, — заглядывая во все уголки, обходит некогда родной 38-й цех (в период ее работы он имел номер 50) Тамара Савина. — Здесь делают маленькие узлы для большого агрегата. Я закладывала их в печи и заносила данные в журнал — сколько часов нужно выдержать. Нельзя было ошибиться ни на градус, ни на минуту, иначе все сгорит и будет брак.

Тамара Ивановна ушла на пенсию в 1999 году, отработав на БЭМЗе 38 лет. Она — первый «из могикан». Рабочих на производство строящийся завод начал принимать в 1960 году.

— Сначала я 12 лет работала на сборке электробритв. Балансировщицей была. А потом сюда ушла, — вспоминает бывшая заводчанка.

БЭМЗ у нее фактически был единственным местом работы за всю жизнь. Завод она считает своей семьей:

— Мы настолько были дружны, как единая семья! И до сих пор в совете ветеранов мы общаемся. У нас более 2000 ветеранов сейчас. Столько лет вместе работали! Завод, слава Богу, держится на плаву. Ведь химзавод и радиозавод развалились…

Автор видео Анастасия Солодкова



Тамара Савина по пути приветствует знакомых, опытным взглядом осматривая рабочие места и записи в журнале. Отмечает, что рабочих на ее участке поубавилось. И вместе с коллегами продолжает путь по многоэтажным лабиринтам некогда секретного цеха: здесь была намотка, там сборка… Некоторые «комнатушки», по ее выражению, закрыты.

Сегодня в цехе собирали двигатели, для них и красили лаком «жучков». Участок сборки оказался тоже закрытым. Соседи с напускным сожалением рассказали, что только что упаковали агрегат — дескать, не удалось запечатлеть момент:

— Космос там, а самолеты там. Идете до стены до упора, потом направо, потом опять до стены до упора и снова направо. А там нужно найти начальника цеха и спросить у него разрешение…

Примечательно, что приборы все-таки барахлят в этом цехе. То диктофон шипит, то мобильник «не абонент».

Ни пылинки, ни волоска

Все сотрудники цеха дважды переодеваются, прежде чем попасть на производство. В обязательном порядке костюм, как у медиков, колпак. А мужчины с усами обязаны надевать маску. Точное производство должно быть безупречно чистым — ни пылинки, ни волоска. Идеальным должен быть и микроклимат. За ним 45 лет следил сантехник Леонид Пятков.

Он ушел с БЭМЗа три года назад, когда ему исполнилось 68 лет.

— Народу стало меньше, — оценил увиденное Леонид Яковлевич. — Здесь я начинал работать, здесь и состарился.

На завод он пришел сразу после армии, не стал возвращаться в свою деревню в Маслянинском районе. Вспоминает, что тогда проходная была в другом месте, территория завода была вся заросшей кленами — не ухоженной. Потом, говорит облагородили.

— Наш участок обслуживал 38-й цех. Мы следили за температурой и влажностью. Требования к климату были строгими — не выше 22 градусов тепла. От этого тоже зависело качество изделий. Строго следили, чтобы пыли не было… — вспомнил Леонид Яковлевич, обойдя фронт своей работы.

справка

БЭМЗ все годы работал на военно-промышленный комплекс страны. Уже через 2 года после того, как в 1959 году заложили первый камень завода, был освоен выпуск систем наведения для баллистических ракет, наземных и бортовых систем телеметрического контроля, шла подготовка к серийному изготовлению изделий для летательных аппаратов типа «черный ящик».

С 1966 года БЭМЗ — основный производитель систем управления и ориентации спутников и систем морского базирования. До сих пор стоят на вооружении изделия для космических аппаратов и разведывательных изысканий, морских судов и наземных ракет типа С-300 и «Тополь-М». Военная тематика сохранилась на заводе и по сей день, но уже без госзаказа.

С 1972 года БЭМЗ являлся в СССР основным производителем визуальных гирокомпасов для стратегических и тактических ракетных комплексов. В 1980-м завод начал выпуск изделий для разгонного модуля ракетного типа «Союз» и «Протон». Бэмзовские конструкторы не раз бывали на космодроме Байконур при запуске спутников и пилотируемых кораблей.

Знаменитости с БЭМЗа

Председатель бердского Совета старейшин и бывший глава горисполкома Александр Бояркин в течение семи лет был старшим мастером сборочного участка в цехе №38.

— С первыми приборами были и неполадки. Помню, привозили их назад. Мы брак переделывали. Не без этого, — поделился Александр Федорович. — Сегодня держит марку завод. И культуру производства сохранили, как заложили с самого начала.

Он признался, что приехал в Бердск в 1964 году из Новосибирска, где работал на заводе полупроводников, узнав, что на БЭМЗе дают квартиры. И действительно, через месяц молодой инженер Бояркин уже переехал в собственное жилье — в доме №1 в Микрорайоне. Правда, отделывать новую квартиру пришлось самостоятельно. Но это не беда!

Лидер бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов тоже имеет за плечами школу БЭМЗа.

— Я сначала работал в отделе главного конструктора, прошел все ступеньки. Был назначен начальником отдела надежности. То есть я контролировал работу конструкторов, производственников — всех. Все технические отказы шли через меня. Семь лет я отработал в этой должности. А потом меня партия мобилизовала, говорит: ты сейчас нужнее Горбачеву и перестройке, иди в партком и там работай. Знали бы, чем это все закончится… Но в то время все были воодушевлены, — вспомнил свой бэмзовский путь Сергей Евгеньевич.

Бердской бритве 55 лет

В цехе №48 по сборке знаменитых электробритв марки «Бердск» тоже немноголюдно. Но конвейер движется, прессы стучат, намотчики крутят. Также вручную, как это было во второй половине ХХ века.

Автор видео Анастасия Солодкова



справка

С 1964 года БЭМЗ начал выпускать знаменитую на весь Советский Союз электробритву марки «Бердск». Через год в торговую сеть страны отправили 240 тыс. бритв, а еще через 2 года — более 420 тыс. Это изделие, разработанное местными конструкторами и дизайнерами, стало настолько популярным, что почти за 20 лет завод выпустил 8 усовершенствованных модификаций. В 1970 году бердской бритве присвоен «Знак качества». А еще через год завод выпустил 3-миллионную бритву.