42 человека утонули в 2018 году в Новосибирской области

300 матросов, черные шары и желтые флаги помогут людям не погибнуть на местных водоемах в купальный сезон-2019. В связи с ожидаемой жаркой погодой жителям Новосибирской области напоминают о важности соблюдения мер безопасности на водных объектах. За прошлый купальный сезон в регионе погибли 42 человека, в 2019 году – уже трое.

Областные власти и Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывают жителей региона купаться в специально организованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не заплывать далеко от берега. На оперативном совещании в Правительстве региона, которое состоялось 24 июня, Губернатор Андрей Травников отметил, что к концу недели ожидается установление жаркой погоды, поэтому вопрос безопасности на воде сегодня является первоочередным. Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил, что на сегодняшний день функционируют четыре пляжа, работа по приемке пляжей продолжается. Всего планируется открыть 22 пляжа, 5 из них – в детских оздоровительных лагерях.

На готовность пляжа указывает желтый флаг, поднятый на флагштоке. Высоко поднятый черный шар является знаком того, что здесь купаться строго запрещено. Купание в местах с установленным знаком «Купание запрещено» является опасным. Так, во время купального сезона 2018 года в Новосибирской области на водных объектах погибли 42 человека, из них четверо детей. За прошедшую неделю зафиксировано 5 происшествий на водных объектах, погибло 3 человека.

Средства на обеспечение безопасности на водных объектах регулярно выделяются из областного бюджета: они предназначены на оборудование мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах спасательными постами, на обучение матросов-спасателей, выставление знаков безопасности и другое. В этом году за счет средств областного бюджета обучение прошли почти 300 матросов-спасателей, которые будут работать в местах отдыха людей на воде. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде, охране их жизней и здоровья возложено на органы местного самоуправления. В этом году администрации муниципальных образований планируют выставить 43 спасательных поста, 14 из них в городе Новосибирске, которые будут работать в неорганизованных местах массового отдыха людей.

Спасатели рекомендуют всем отдыхающим у воды не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега, не оставлять детей без присмотра, а главное – не купаться в нетрезвом состоянии и в неорганизованных местах (на «диких» пляжах), которых в регионе выявлено более трехсот. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112 или 101.

Источник: nso.ru