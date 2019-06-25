В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем «Союза» при возвращении на землю

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НВР — Богу — слава? За то, что он чуть не угробил трех космонавтов?
Ах, да, с религиозной точки зрения он их спас)))
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Надо бы проверить, чё там американка опять просверлила?!
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Сила в том, чтобы даже в случае аварии или неполадок отработать в штатном режиме.
Ровно это и произошло.
То есть, в очередной раз автоматика и российская продукция подтвердили свое высокое качество и надежность.
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