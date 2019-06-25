В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем «Союза» при возвращении на землю

Нештатная ситуация произошла с двигательной установкой пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с МКС на Землю, она не повлияла на спуск с орбиты, сообщило НАСА.

В ходе трансляции, которая велась на сайте НАСА, комментатор рассказал, что после выполнения манёвра для схода корабля «Союз МС-11» с орбиты произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля. Автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

Этот отказ не повлиял на спуск «Союза МС-11» с орбиты.

На Землю после семи месяцев полёта на МКС возвратились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Источник: РИА Новости