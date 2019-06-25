Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Ожидается, что они обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями и двусторонние отношения.

Кроме того, чиновник выразил уверенность, что Трамп затронет тему «вмешательства» в выборы.

В российском МИД также сообщили, что встреча должна состояться.

Помимо этого, у американского президента намечены встречи с другими мировыми лидерами, среди которых премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.

Саммит пройдет 28-29 июня.

Источник: РИА Новости