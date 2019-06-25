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Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Ожидается, что они обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями и двусторонние отношения.

25.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Ожидается, что они обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями и двусторонние отношения.
Кроме того, чиновник выразил уверенность, что Трамп затронет тему «вмешательства» в выборы.
В российском МИД также сообщили, что встреча должна состояться.
Помимо этого, у американского президента намечены встречи с другими мировыми лидерами, среди которых премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.
Саммит пройдет 28-29 июня.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    НВР — Если бы они встречались на боксерском ринге или на тотами — весь мир бы ждал, затаив дыхание. ;)

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