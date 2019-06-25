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Серебро областного финала «Кожаного мяча» взяли футболисты Бердска

Чемпионами стали футболисты Новосибирского района, а бронза у команды «Луч» (Краснозерское).

25.06.2019 Фото: ОФКиС Нет комментариев
 
Серебро областного финала Кожаного мяча взяли футболисты Бердска

Серебро областного финала «Кожаного мяча» взяли футболисты Бердска

В минувшие выходные в Карасуке завершился областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2008-2009 г.р. Матчи проходили на стадионе «Локомотив». В числе участников «Горный» (Тогучинский район), «Луч» (Краснозерское), «Факел» (Куйбышев), НФСЦ (Новосибирский район), «Центр» (Новосибирск), «Локомотив» (Карасук) и команда СШ «Бердск», сообщает ОФКиС.

На всем протяжении финальных матчей наши спортсмены вели уверенную игру, и лишь в последней встрече с НФСЦ из Новосибирского района уступили со счетом 1:3 и заняли вторую строчку турнирной таблицы. Чемпионами стали футболисты Новосибирского района, а бронза у команды «Луч» (Краснозерское).

Поздравляем бердчан с серебром финального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Новосибирской области среди юношей 2008 – 2009 г.р.Подготовил спортсменов тренер СШ «Бердск» Семьянин Вячеслав.


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