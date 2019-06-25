За удар мячом по автомобилю полицейский угрожал детям выстрелами в воздух в Курске

23 июня 2019 года примерно в 21 час у дома №3 по улице Ламоновской города Курска мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции.

По данному факту Сеймским межрайонным следственным отделом незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки. Травматический пистолет изъят.

В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком