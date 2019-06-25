В 1,9 млн рублей оценили роковую землю экс-начальника полиции Бердска эксперты с Урала
Сжег в печи свидетельства о рождении четверых детей пьяный отец в Новосибирской области
Отламывают буквы и выворачивают венки на Мемориале Славы вандалы в Бердске
Вирус-вымогатель Troldesh под видом писем атакует компьютеры
Гепатит А обнаружен в водопроводной воде на Сахалине
Колдобины по дороге на водозабор залили асфальтом в Бердске
Не будут считать цену на отопление по этажности в России
387 обращались за помощью в полицию за неделю жители Бердска
В ЦВО объявлена внезапная проверка боеготовности по приказу Путина