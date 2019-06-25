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Отламывают буквы и выворачивают венки на Мемориале Славы вандалы в Бердске

Чиновники исследуют записи видеонаблюдения, чтобы найти злоумышленника.

25.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отламывают буквы и выворачивают венки на Мемориале Славы вандалы в Бердске

Более 900 фамилий погибших солдат нанесены на скрижали Мемориала Славы в Бердске. Сотни не вернувшихся в город с фронтов Великой Отечественной войны, чьи имена неизвестны, лежат в братских могилах

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался у директора управления ЖКХ Максима Совбанова, готов ли Мемориал Славы принять участников II смотр-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа» 25 июня на Мемориале Славы в Бердске.

Совбанов сообщил, что с организацией конкурса проблем нет, но Мемориал Славы портит неизвестный.

— Завелся какой-то человек, который начал вредить: венки вертит, буквы отламывает. Надо мне разобраться с видеонаблюдением, посмотреть, что происходит. Пока не разберешься, он так и будет там гадить, — уверен Максим Флюрович.

Евгений Анатольевич обратился и к начальнику полиции Бердска с просьбой посодействовать в поиске «преступника».


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