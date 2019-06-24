Не сократится, а увеличится количество бюджетных мест в вузах России

Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в отечественных вузах к 2024 году не только не сократится, но и может увеличиться.

В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%. Авторы материала при этом ссылались на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

«На самом деле, количество бюджетных мест не сократится», — написал Никонов. Депутат при этом согласился с тем, что заложенная в Закон об образовании формула, в соответствии с которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах, через пять лет может устареть. Связано это с изменениями в демографии и ростом числа выпускников школ.

«Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше», — заявил Никонов.

В середине июня портал Superjob опубликовал результаты исследования, из которого следует, что только 47% родителей в России говорят о желании их детей поступать в вузы после окончания школы. При этом выросло число тех, кто намерен идти в колледжи и училища.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, 47% россиян с высшим образованием не работают по специальности. Среди тех, кто получил среднее специальное образование, таких оказалось 55%. Респонденты объясняли это невозможностью устроиться или отсутствием работы по профилю (30%), а также более высокими зарплатами в другой области (24%).

Источник: РБК