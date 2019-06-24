Тоже тырила: 395 тысяч рублей похитила продавец-кассир в ломбарде Новосибирска

Сотрудниками отдела полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску установлена подозреваемая в хищении крупной суммы. Недостача в размере 395 тысяч рублей была обнаружена в одном из ломбардов Новосибирска. Как установили в ходе проверки оперативники уголовного розыска, к совершению преступления причастна 43-летняя женщина, работающая в ломбарде кассиром-оценщиком.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенная в крупном размере».

Проводится расследование, местонахождение похищенных денежных средств устанавливается.

Источник: МВД по НСО