Платить по 100 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ выпускников предложил школам мэр Бердска
Сады Семирамиды: Подвесные кашпо с петуниями установили напротив ДК «Родина» в Бердске
Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»
Тоже тырила: 395 тысяч рублей похитила продавец-кассир в ломбарде Новосибирска
Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске
Отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля решила Госдума
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Откроет двери БЭМЗ 25 июня для всех жителей Бердска
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