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Качество вывоза мусора по сниженному на 3,8 рубля тарифу проконтролируют областные чиновники

Стоимость вывоза одного кубометра мусора с учётом НДС с 1 июля 2019 года составит 446,82 рубля, тариф на оказание комплексной коммунальной услуги по обращению с ТКО составит 88,62 рубля в месяц на человека.

24.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Качество вывоза мусора по сниженному на 3,8 рубля тарифу проконтролируют областные чиновники

Правительство региона проконтролирует качество предоставления услуги по обращению с отходами при сниженном тарифе

Правительство Новосибирской области возьмет на особый контроль качество предоставления комплексной коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) после снижения тарифа.
Тему изменения тарифа в ходе прошедшего 20 июня рабочего совещания по вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО прокомментировал заместитель Губернатора Сергей Сёмка. В частности, он подчеркнул, что изменение тарифа на обращение с отходами в сторону уменьшения связано с федеральным решением по снижению ставок за негативное воздействие на окружающую среду.

«Новосибирская область была одним из инициаторов снижения тарифа на обращение с отходами за счет снижения ставок за негативное воздействие на окружающую среду, и сегодня соответствующее решение на федеральном уровне принято, – подчеркнул Сергей Сёмка. – В настоящее время тарифным регулятором Новосибирской области просчитан новый тариф. Работа по отладке новой системы обращения с отходами сейчас в самом разгаре, не все идет так гладко, как хотелось бы, поэтому очень важно, чтобы уменьшение платы за услугу по обращению с ТКО не сказалось на снижении качества ее предоставления. Правительство региона держит эти процессы на особом контроле. Для жителей области комфорт и качество предоставления услуги должны планомерно повышаться».

Решение об изменении тарифа на обращение с отходами в сторону уменьшения проработано региональным тарифным регулятором – департаментом по тарифам Новосибирской области. Снижение произойдет с 1 июля 2019 года, и составит порядка 4 рублей. Как поясняют в департаменте по тарифам Новосибирской области, стоимость вывоза одного кубометра мусора с учётом НДС с 1 июля 2019 года составит 446,82 рубля, тариф на оказание комплексной коммунальной услуги по обращению с ТКО составит 88,62 рубля в месяц на человека.

Напомним, что прежний единый для всего региона тариф на вывоз мусора был установлен в Новосибирской области в конце 2018 года, он составлял 466 рублей за кубический метр и с учетом норматива потребления 92,42 рубля на человека в месяц.

Источник: nso.ru


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