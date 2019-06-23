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Потоп: Ливень угрожает затопить подвал 5-этажки в Бердске

Вода не уходит с проезжей части в ливневку. Жители многоквартирного дома с ужасом ждут повторения наводнения.(ВИДЕО)

23.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Ивана Митусова Нет комментариев
 
Потоп: Ливень угрожает затопить подвал 5 этажки в Бердске

Ливневка не справляется с дождем

Воскресный ливень снова затопил Бердск. После обеда сегодня, 23 июня, проезжая часть возле 5-этажного дома №71 на ул. К. Маркса снова превратилась в море. Автомобили еле проезжают по дороге.

Местные жители уверены, что ливневая канализация забита и не справляется с дождевыми потоками. И с ужасом ожидают, что вода с дороги пойдет в подвал.
— Дождь продолжается, вода прибывает. Она в ливневку не уходит. Пока в первом подъезде в подвале сухо. В остальные попасть не могу. Ливневка засорена, вода 100% пойдет в подвал, как было раньше, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Иван Митусов, подтвердив свои слова видео.

Автор видео Иван Митусов

Серьезное наводнение случилось в этой 5-этажке два года назад. В июле 2017-го подвал затопило на 1,5 метра под всеми четырьмя подъездами. Опасаясь короткого замыкания, управляющая компания тогда вырубила электричество, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Вода в подвалах практически затопила ступени. Еще чуть-чуть и полилась бы наружу, угрожая намочить щитовую с электрооборудованием.

— Все, что течет со всего квартала, с дороги — все попадает к нам в подвал, — рассказала тогда 80-летняя Анна Зорькина. Она живет на втором этаже, но беспокоится за соседей снизу, у которых в квартире из-за сырости в подвале стоит запах прелости и плесени.

В девятом часу вечера 12 июля 2017 года в дом №71 на ул. К. Маркса выехала аварийна бригада УК СКС. Привезли помпу, которой откачивали воду из подвала до 4 часов утра следующего дня. На место ЧП лично приезжал мэр Бердска Евгений Шестернин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Жители многоквартирного дома били тревогу, обращаясь во все инстанции, грозя написать Путину, если бердские службы их не смогут спасти. По оценке местных жителей, из-за неправильно устроенной ливневки и провала на обочине дороги за домом дождевая вода стекает в подвал мощным потоком, не имея препятствий.

Люди надеялись, что ливневку восстановят и больше вода во время дождя в подвал пятиэтажки не пойдет. Дождливый июнь 2019 года покажет, насколько изменилась ситуация.

Подробности — в ближайшее время.

Потоп: Ливень угрожает затопить подвал 5 этажки в Бердске

Машины тонут во время дождя за домом №71 на ул. К. Маркса в Бердске

Потоп: Ливень угрожает затопить подвал 5 этажки в Бердске


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