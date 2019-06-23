Смертельное ДТП: КамАЗ раздавил «Жигули» на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

В Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.

22 июня в 06.20 на 1219-м километре трассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе 46-летний житель Доволенского район за рулем автомобиля КамАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21093.

От полученных травм водитель «Жигулей» — 24-летний житель Убинского района — погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства аварии выясняются.