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25% россиян негативно относятся к сожительству

Всего в первом квартале этого года в России было заключено 160,9 тыс. браков. Это на 2,1 тыс. больше, чем за такой же период 2018 года.

23.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
25% россиян негативно относятся к сожительству

Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков

Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года. Соответствующую информацию RT предоставили в Минюсте России.
Больше всего браков в начале этого года было заключено в Москве — 13,8 тыс.

На втором месте — Московская область (9,6 тыс.). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тыс. браков), Краснодарский край (6,8 тыс.) и Свердловская область (5,1 тыс.).

Наименьшее количество браков было зарегистрировано в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206), Магаданской области (219), Еврейской автономной области (194) и Чукотском автономном округе (77).

Всего в первом квартале этого года в России было заключено 160,9 тыс. браков. Это на 2,1 тыс. больше, чем за такой же период 2018 года.

Ранее исследование Института социально-политических исследований РАН показало, что 25% россиян негативно относятся к сожительству (когда пара проживает вместе, но не состоит в официальном браке).

Почти треть (27%) опрошенных считают внебрачный союз нормой.

Источник: RT


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