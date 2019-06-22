Мужчина в спортивном костюме утонул около моста через реку Раздельная в Бердске

Сегодня, 22 июня, в 8.20 в Бердске утонул мужчина. По информации спасателей ПСО Бердска, тело увидели дачники не далеко от понтонного моста через реку Раздельную (в народе — Гуменка). После звонка в полицию, на место прибыли спасатели, которые и извлекли тело.

Утонувшему на вид лет 35, на нем был спортивный костюм. С причиной происшествия будут разбираться следователи.

Рядом дачи, детские лагеря и санатории. 22 июня жаркий день, на берегу Обского моря на диких пляжах собрались сотни бердчан – купаются рядом с топляком, жарят шашлыки, выпивают, загорают.

Всего с начала года в регионе утонули 10 человек, 8-летняя девочка утонула 18 июня в реке Иня. 21 июня погибла 17-летняя девушка на пляже «Наутилус».

Сотрудники МЧС предупреждают об опасностях водного отдыха.

По информации синоптиков температура воды на реке Обь составляет 17,2 °C, а в Новосибирском водохранилище достигла отметки 18,7 °C. Наверняка, многие новосибирцы, соскучившись по теплу, устремятся на отдых к водоемам. Находясь у воды, очень важно соблюдать меры безопасности, как при купании, так и во время рыбной ловли.

Статистика непреклонна, каждый год в летний период на территории области происходят происшествия на водных объектах, по оперативным данным с начала года на водоемах погибли 10 человек, двое из которых дети. Причинами гибели стали купание в неорганизованных местах и оставление детей у воды без присмотра взрослых.

Госинспекторы ГИМС регулярно проводят рейды в местах неорганизованного отдыха, где ведут профилактические беседы с населением. Работа направлена на пропаганду среди взрослых и детей правил безопасного поведения на воде и повышение общей культуры здорового отдыха на природе. Однако только соблюдение правил безопасности на воде может предотвратить возникновение несчастных случаев.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает:

• Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах.

• Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

• В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п.

• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

• Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!

• Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.

Берегите себя и своих близких!

Список официально открытых пляжей на 21.06.2019 г.

р.п. Кольцово, пляж МУП «Кольцово»,

«Наутилус» (город Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь),

Пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район, с. Квашнино, оз. Чаны).