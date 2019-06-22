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Фото: по часу стоим в очереди, чтобы заплатить за квартиру!

Даже в субботу, в единственный день, когда работающие пятидневку бердчане не могут заплатить, получают подобное сомнительное удовольствие.

22.06.2019 15 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лидия:
Привет, Бердск! Компания СКС видно сильно не любит жителей своих подопечных домов. Каждый день огромные очереди, чтобы заплатить квартплату. Платим деньги, чтобы проводить время (по часу, не менее!) в очереди. Даже в субботу, в единственный день, когда работающие пятидневку бердчане не могут заплатить, получают подобное сомнительное удовольствие.

Фото: по часу стоим в очереди, чтобы заплатить за квартиру! Фото: по часу стоим в очереди, чтобы заплатить за квартиру! Фото: по часу стоим в очереди, чтобы заплатить за квартиру! Фото: по часу стоим в очереди, чтобы заплатить за квартиру!


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(15) Комментариев

  1. Михаил

    Плачу за квартиру раз в 3-5 месяцев. Когда очереди нет. Специально стоять даже 10 минут не стану. Кто деньги собирает — тот пусть за мной и бегает, это же их работа. Не могут организовать приём платежей — пусть без платежей и сидят.
    Если бы большинство так делало — глядишь бы и наладили приём платежей.

    Уважайте себя, не тратьте время на очереди.

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  2. Аноним

    Скорее всего сегодня там толпа стоит что бы передать показания за свет и воду,при том что это точно можно делать любым другим способом!!! Вот вам надо за квартиру заплатить, а такие люди создают очередь,потому что ничего не хотят менять,они так привыкли передавать показания! Виноват сам народ,а вы страдаете!!!!

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  3. Аноним

    Я со всеми их переменами хожу теперь в субботу после 17 часов! Ни одного человека нет,заплатила и пошла!!!!Спокойно!!!!!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Олеg

    Поразительно! Вы сюда написали жалобу, значит есть интернет , владеете компьютером или смартфоном, что мешает платить онлайн !?? При этом не сидеть в очередях и не ныть на страницах онлайн-издания?

    Thumb up 8 Thumb down 5

  5. Аноним

    Интернет вам в помощь Лидия!

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Аноним

      Да там же компьютерный сбой за сбоем .
      Я уж не буду рассказывать про то , как можно легко программисту или даже админу править скрипт, который просто будет приплюсовывать некое число . ;)

      Thumb up 0 Thumb down 0

  6. Аноним

    Я живу на 7 ветрах и каждый день прям с утра наблюдаю столпотворение возле ворот в кассу и так целый день там стоят на улице .

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  7. Raven

    Забыл уже, что такое ходить там и оплачивать. ЖКХ, налоги, телефоны, часть покупок через интернет или по смартфону. Ценить надо свое и чужое время

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    • Аноним

      Для пенсионеров интернет затратно и вообще лично я не доверяю платежам за жкх через интернет .
      Они и там умудряются отщепить своим неустроенным детям на хлеб.

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • Организатор

      Смысл платить онлайн,если за содержание жилья укашка берет только наличными,то бишь все равно приходится идти,или у кого то по другому? «Гурман» если что

      Thumb up 5 Thumb down 1

  8. Аноним

    Видимо кассиров прижали за хобот и они запсиховали .
    Не интересно работать если для себя мало вымучивать, а тут вообще приучили . Я в отпуске , я на больничном , идите все в …ду , нынче я турист .

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  9. Аноним

    Подскажите как платить через интернет

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Не знаешь как платить , нет времени в очереди стоять , не успел снять показания с 23 до 26 ?
      Это все ваши проблемы , они смотрят на нас как на г-но .
      Можете жаловаться Путину , А хаха , неисправимые лохи , еще и Путину пожаловаться , когда он это все сам замутил вместе со своими г-ми .

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    • Олеg

      На примере Сбера: заходите в личный кабинет, в разделе платежи выбираете за что платите: телефон, интернет, свет, капремонт и т.д. вводите лицевой счёт и оплачиваете согласно выставленному счету

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  10. Елена

    Кассирам же продлили рабочий день,и опять плохо.

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