Фото: по часу стоим в очереди, чтобы заплатить за квартиру!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаПривет, Бердск! Компания СКС видно сильно не любит жителей своих подопечных домов. Каждый день огромные очереди, чтобы заплатить квартплату. Платим деньги, чтобы проводить время (по часу, не менее!) в очереди. Даже в субботу, в единственный день, когда работающие пятидневку бердчане не могут заплатить, получают подобное сомнительное удовольствие.