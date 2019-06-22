Фото: по часу стоим в очереди, чтобы заплатить за квартиру!

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Плачу за квартиру раз в 3-5 месяцев. Когда очереди нет. Специально стоять даже 10 минут не стану. Кто деньги собирает — тот пусть за мной и бегает, это же их работа. Не могут организовать приём платежей — пусть без платежей и сидят.
Если бы большинство так делало — глядишь бы и наладили приём платежей.
Уважайте себя, не тратьте время на очереди.
8 1
Скорее всего сегодня там толпа стоит что бы передать показания за свет и воду,при том что это точно можно делать любым другим способом!!! Вот вам надо за квартиру заплатить, а такие люди создают очередь,потому что ничего не хотят менять,они так привыкли передавать показания! Виноват сам народ,а вы страдаете!!!!
8 5
Я со всеми их переменами хожу теперь в субботу после 17 часов! Ни одного человека нет,заплатила и пошла!!!!Спокойно!!!!!
6 1
Поразительно! Вы сюда написали жалобу, значит есть интернет , владеете компьютером или смартфоном, что мешает платить онлайн !?? При этом не сидеть в очередях и не ныть на страницах онлайн-издания?
8 5
Интернет вам в помощь Лидия!
1 3
Да там же компьютерный сбой за сбоем .
Я уж не буду рассказывать про то , как можно легко программисту или даже админу править скрипт, который просто будет приплюсовывать некое число .
0 0
Я живу на 7 ветрах и каждый день прям с утра наблюдаю столпотворение возле ворот в кассу и так целый день там стоят на улице .
1 1
Забыл уже, что такое ходить там и оплачивать. ЖКХ, налоги, телефоны, часть покупок через интернет или по смартфону. Ценить надо свое и чужое время
3 3
Для пенсионеров интернет затратно и вообще лично я не доверяю платежам за жкх через интернет .
Они и там умудряются отщепить своим неустроенным детям на хлеб.
2 1
Смысл платить онлайн,если за содержание жилья укашка берет только наличными,то бишь все равно приходится идти,или у кого то по другому? «Гурман» если что
5 1
Видимо кассиров прижали за хобот и они запсиховали .
Не интересно работать если для себя мало вымучивать, а тут вообще приучили . Я в отпуске , я на больничном , идите все в …ду , нынче я турист .
2 5
Подскажите как платить через интернет
0 0
Не знаешь как платить , нет времени в очереди стоять , не успел снять показания с 23 до 26 ?
Это все ваши проблемы , они смотрят на нас как на г-но .
Можете жаловаться Путину , А хаха , неисправимые лохи , еще и Путину пожаловаться , когда он это все сам замутил вместе со своими г-ми .
0 2
На примере Сбера: заходите в личный кабинет, в разделе платежи выбираете за что платите: телефон, интернет, свет, капремонт и т.д. вводите лицевой счёт и оплачиваете согласно выставленному счету
1 0
Кассирам же продлили рабочий день,и опять плохо.
1 0