Вот так новости! Мусор стал дешевле!

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Наболевшая тема про мусор и про оплату. А тут еще новости, что собираются увеличивать — народ негодует, а местные еще и масла в огонь подливают…

И вдруг вижу: в Новосибирской области с 1 июля СНИЗЯТ тариф на вывоз мусора!!!

Как же так: ведь все наоборот должно быть…

Оказывается, что с 1 июля этого года жители Новосибирской области будут платить 88,62 руб. с человека в месяц. Ранее эта сумма составляла 92,42 руб. Об этом говорится в сообщении регионального оператора в ООО «Экология Новосибирск».

Мало того, ранее на сессии Заксобрания депутаты проголосовали за поддержку законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с целью исключить НДС из стоимости услуги по вывозу мусора. В случае принятия на федеральном уровне решения об исключении ставки НДС из тарифа. Это позволит еще снизить плату за услугу почти на 15 руб.

Вот так новости!