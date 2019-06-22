Помогите: довезти 23 июня к 12-00 часам в Ортос инвалида-колясочника

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Уважаемые Друзья, нужна ваша помощь!

В воскресенье, 23 июня к 12-00 часам в Ортосе собираются инвалиды- колясочники. Ортос организует прогулку, отдых. Многие добираются сами. Помощь нужна для 4 человек. Сопровождающие у них есть. Кресло легко собирается и места много не занимает. Мы везем их туда в 11-30. По домам от Ортоса с 15 до 16. Кто сможет помочь, отзовитесь пожалуйста. Можете удобное для вас время выбрать. Может кто — то возьмёт туда- обратно. Будут вопросы, пишите, звоните. 8-993-021-06-97