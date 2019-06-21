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Рецидивист вырвал сотовый телефон у жителя Бердска

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель города Бердска. Похищенное изъято.

21.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Рецидивист вырвал сотовый телефон у жителя Бердска

Сотрудники полиции раскрыли грабеж в Бердске

20 июня в 18.30 у одного из домов по улице Кирова города Бердска неизвестный отобрал у 34-летнего прохожего сотовый телефон. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. На указанный адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель города Бердска. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 


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