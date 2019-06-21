За смерть пятерых детей на пожаре отца приговорил к трем годам колонии суд Искитима

Пятеро детей в возрасте от 1 до 7 лет погибли на пожаре в селе Степном Искитимского района
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Владимира Перфильева по п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении двух и более лиц), ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).
3 декабря 2017 года в жилом доме в поселке Степной Искитимского района Новосибирской области произошел пожал в котором погибли пятеро детей. В ходе расследования уголовного дела установлено, что отец детей самовольно подключился к электричеству и из-за большой нагрузки на электросети в доме произошло короткое замыкание которое и стало причиной пожара.
Кроме того, с января по декабрь 2017 года Перфильев, находясь в доме по улице Центральной поселка Степной Искитимского района Новосибирской области, систематически наносил побои своим малолетним детям, причинял им физическое и психическое страдание.
Приговором Искитимского районного суда мужчина приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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