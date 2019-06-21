КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее

Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Хотите заработать на экономии электроэнергии?

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Создание инвестиционного технопарка за 11 млрд рублей «зависло» под Бердском из-за главного резидента

Областные чиновники и РПЦ подписали соглашение о совместных спортивных мероприятиях

Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

До 24 июня будут без горячей воды 30 высоток в Бердске

Утонула 17-летняя девушка на пляже «Наутилус» в Новосибирске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

Соответствующее письмо на трех листах неназванный герой-пенсионер прикрепил к Доске почета у городской администрации Димитровграда.

21.06.2019 Фото: ulpravda.ru 5 коммент.
 
Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

В Димитровграде неизвестный коммунист призвал депутатов Городской Думы одуматься и сдать мандаты

Соответствующее письмо на трех листах неназванный герой-пенсионер прикрепил к Доске почета у городской администрации.

В частности, 67-летний димитровградец изложил в письме следующее:

— Наши депутаты-коммунисты не поддерживают спорт, урезая финансирование футбольному клубу «Лада», закрывают МФЦ, центры дополнительного образования для детей, а теперь еще и лишают многодетные семьи положенной земли! Это вообще ни в какие ворота не лезет! И от лица всех жителей Димитровграда я призываю их сдать свои мандаты!

Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты! Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

Местные жители сообщили, что депутаты вызвали полицию и намерены привлечь к ответственности «хулигана».

Напомним, на днях многодетные семьи Димитровграда Ульяновской области решили обратить внимание властей и под окнами здания администрации написали разноцветными мелками «Дума, одумайся!». Народных избранников это высказывание и последующее обсуждение оскорбило. Возмущенный художествами председатель гордумы Александр Ерышев назвал надпись оскорблением депутатского корпуса и попросил руководство местной полиции найти и наказать виновных. Во вторник зачинщика «народного восстания» Алексея Якушева вызвали в полицию для дачи показаний.

Источник: ulpravda.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Хотите заработать на экономии электроэнергии?

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Молодец. Вот это поколение. Вышел возмутился, не побоялся. Не то что сейчас.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Очень жаль жителей Димитровграда. :( Видно что-то невообразимое у них творится.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    Да во всей стране это твориться не только у них.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Поросёнок Пётр

    Тут надо напомнить, что городская Дума Димитровграда одна из не многих, где в большинстве члены КПРФ и что в результате? ;)

    Thumb up 1 Thumb down 2

  5. Аноним

    Нет настоящих коммунистов—эти перевёртыши! Настоящие не допустили бы развала СССР ! Вступают в партии -карьеристы,проходимцы ,коррупционеры а простому гражданину партия ни к чему. Вот Великобритания будет выбирать премьер-министра заочным и не только голосованием всего то 140тыс членов партии при населении под 100млн чел

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика