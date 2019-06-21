Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

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Молодец. Вот это поколение. Вышел возмутился, не побоялся. Не то что сейчас.
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Очень жаль жителей Димитровграда. Видно что-то невообразимое у них творится.
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Да во всей стране это твориться не только у них.
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Тут надо напомнить, что городская Дума Димитровграда одна из не многих, где в большинстве члены КПРФ и что в результате?
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Нет настоящих коммунистов—эти перевёртыши! Настоящие не допустили бы развала СССР ! Вступают в партии -карьеристы,проходимцы ,коррупционеры а простому гражданину партия ни к чему. Вот Великобритания будет выбирать премьер-министра заочным и не только голосованием всего то 140тыс членов партии при населении под 100млн чел
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