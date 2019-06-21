Коммунист призвал депутатов одуматься и сдать мандаты!

Соответствующее письмо на трех листах неназванный герой-пенсионер прикрепил к Доске почета у городской администрации.

В частности, 67-летний димитровградец изложил в письме следующее:

— Наши депутаты-коммунисты не поддерживают спорт, урезая финансирование футбольному клубу «Лада», закрывают МФЦ, центры дополнительного образования для детей, а теперь еще и лишают многодетные семьи положенной земли! Это вообще ни в какие ворота не лезет! И от лица всех жителей Димитровграда я призываю их сдать свои мандаты!

Местные жители сообщили, что депутаты вызвали полицию и намерены привлечь к ответственности «хулигана».

Напомним, на днях многодетные семьи Димитровграда Ульяновской области решили обратить внимание властей и под окнами здания администрации написали разноцветными мелками «Дума, одумайся!». Народных избранников это высказывание и последующее обсуждение оскорбило. Возмущенный художествами председатель гордумы Александр Ерышев назвал надпись оскорблением депутатского корпуса и попросил руководство местной полиции найти и наказать виновных. Во вторник зачинщика «народного восстания» Алексея Якушева вызвали в полицию для дачи показаний.

Источник: ulpravda.ru