Одну шайбу проиграл «Сибирский лис» из Бердска команде «Красная стрела» в следж-хоккее

Бердская детская следж-хоккейная команда «Сибирский Лис» приняла участие в Открытом межрегиональном турнире по следж-хоккею среди детских команд Сибирского Федерального округа. Наши спортсмены встретились на льду с новосибирцами из «Сибирь-следж» и «Красной молнией» из Красноярска. Турнир проходил при поддержке Фонда Президентских грантов Фонд президентских грантов, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ХК «Авангард» ХК «Авангард» Омск и министерства спорта Омской области Министерство спорта Омской области, сообщил Ккрьер.Среда.Бердск пресс-центр ОФКиС.

Матчи дались непросто. В упорной борьбе по количеству заброшенных шайб красноярские хоккеисты вырвались в лидеры. В игре с «Сибирским Лисом» команда «Красная молния» вырвала победу, забросив шайбу на последней минуте. Итоговый счет – 3:2.

Стоит отметить игру 9-летнего голкипера «Сибирского Лиса» Егора Кавунника, который на протяжении всего турнира стойко сдерживал напор соперников, демонстрируя великолепные сейвы. По итогам он признан лучшим вратарем турнира.

Бердский нападающий Александр Борзых забросил 4 шайбы и отдал одну голевую передачу. По итогам он признан лучшим нападающим по итогам соревнований.

Глеб Артюшкин отличился в роли защитника, но показал отличную игру в нападении. На его счету три гола и две голевые передачи. Это потрясающий результат!

Дебютные голы на счету у нашего нападающего Влада Орлова и защитника Романа Пантелеева.

Второй турнир подряд рядом с ребятами на льду волонтер МБУ «ОДМ» города Бердска, помощник тренера ДСХК «Сибирский Лис» Матвей Золотухин. Разделяет с игроками победы и огорчения, поддерживая их в любой ситуации.

Для нашей команды это лишь вторые настоящие соревнования. Для некоторых игроков «Сибирского Лиса» это вообще первый опыт! Несмотря на это, дети справляются с волнением и нагрузками, начинают самостоятельно принимать игровые решения, разбираться в тактике. Игровой азарт подстегивает тренироваться все усердней и усердней.

Юные спортсмены в свободное от соревнований время не скучали. Ребята разгадывали запутанные квесты, увидели главные достопримечательности Омска, узнали историю города и даже спели вместе с Омским народным хором.

Сейчас ребята находятся на каникулах, но все равно продолжают тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям, которые пройдут уже в августе. Также впереди второй Фестиваль детской следж-хоккейной лиги, который пройдет в декабре в г. Сочи.