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Прыгают через фекальную реку жители Бердска

Зловонная жидкость заливает дорогу в районе остановки «Вымпел». Чиновники подозревают засорение канализации «непотребным» бытовым мусором. Скоро для промывки будут использовать новый илосос.(ВИДЕО)

20.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
 

Прыгают через фекальную реку жители Бердска

Как ни прыгай, а ноги фекалиями все равно замочишь

Вечером в четверг, 20 июня, сточные воды вышли наружу в районе дома №9 в Микрорайоне. Они потоком льются по внутриквартального проезду, заливая проезжую часть на ул. Рогачева в районе остановки «Вымпел».

Люди вынуждены прыгать через зловонные ручьи, чтобы перейти дорогу. Отвратительный запах распространяется на всю округу.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что немедленно отправит туда коммунальщиков, выяснить происхождение потопа. Но Захаров полагает, что виной тому подпор канализации из-за того, что местные жители сбрасывают в унитазы непотребное.

-Сейчас справки наведу. Я понимаю, о чем идет речь. В прошлом году была там же аналогичная ситуация — канализация встала на подпор, текло из колодца. Находили там волосы, тряпки, игрушки — все, что угодно. Конечно, канализация нуждается в промывке. Скоро будем для этого использовать илосос, который сейчас закупаем для КБУ для промывки ливневых систем, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

По его словам, сейчас проходят аукционные процедуры по приобретению илососа. Город готов заплатить за него около 5 млн рублей.

Видео Курьер. Среда. Бердск

До сих пор для обслуживания ливневой канализационной сети, механизированной очистки дождеприемников городской канализационной системы от осадка муниципальный комбинат бытовых услуг использовал ассмашины. Но они не всегда способны всосать тягучую жижу, накапливающуюся в колодцах. А илосос можно применять и для очистки труб. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в городе появится первый илосос после того, как мэрия найдет поставщика.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня произошла фекальная авария в КНС на кл. Космической — канализационные стоки пошли из унитазов и ванн бердчан. Отремонтированный насос снова сломался. И виной тому волосы, которые 4 парикмахерские сбрасывают в канализацию.

— Два насоса вышли из строя. Поставили один после ремонта, он отработал ровно три дня. Он вышел из строя из-за того, что наматывает волосы. Насос просто сгорел, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Кроме того, при ремонте дороги на ул. Лунной, которая по соседству с КНС, обнаружили, что колодцы засыпаны стройматериалами и щебнем. И это создает серьезную проблему для перекачки канализационных стоков.

Но найти и наказать виновных цирюльников практически невозможно. Хотя информация передадут в «соответствующие службы». Остается только уповать на сознательность потребителей канализационной системы и умолять не бросать в унитаз волосы и другие отходы производства, которые не может «переварить» насос КНС.

Прыгают через фекальную реку жители Бердска

Прыгают через фекальную реку жители Бердска

Стоки заливают проезжую часть на ул. Рогачева

Прыгают через фекальную реку жители Бердска

 


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Какие нежные 8)

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  2. Аноним

    Стойматериалы и щебень тоже парикмахеры в колодцы накидали?

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  3. житель Бердска

    Колодцы в этом месте разбитые стоят, засоряются быстро. А Захаров собирается отправить коммунальщиков, только выяснять происхождение потопа. А устранять подпор и ремонтировать колодцы он собирается?? 8) 8) 8)

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