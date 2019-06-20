Прыгают через фекальную реку жители Бердска

Вечером в четверг, 20 июня, сточные воды вышли наружу в районе дома №9 в Микрорайоне. Они потоком льются по внутриквартального проезду, заливая проезжую часть на ул. Рогачева в районе остановки «Вымпел».

Люди вынуждены прыгать через зловонные ручьи, чтобы перейти дорогу. Отвратительный запах распространяется на всю округу.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что немедленно отправит туда коммунальщиков, выяснить происхождение потопа. Но Захаров полагает, что виной тому подпор канализации из-за того, что местные жители сбрасывают в унитазы непотребное.

-Сейчас справки наведу. Я понимаю, о чем идет речь. В прошлом году была там же аналогичная ситуация — канализация встала на подпор, текло из колодца. Находили там волосы, тряпки, игрушки — все, что угодно. Конечно, канализация нуждается в промывке. Скоро будем для этого использовать илосос, который сейчас закупаем для КБУ для промывки ливневых систем, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

По его словам, сейчас проходят аукционные процедуры по приобретению илососа. Город готов заплатить за него около 5 млн рублей.

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До сих пор для обслуживания ливневой канализационной сети, механизированной очистки дождеприемников городской канализационной системы от осадка муниципальный комбинат бытовых услуг использовал ассмашины. Но они не всегда способны всосать тягучую жижу, накапливающуюся в колодцах. А илосос можно применять и для очистки труб. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в городе появится первый илосос после того, как мэрия найдет поставщика.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня произошла фекальная авария в КНС на кл. Космической — канализационные стоки пошли из унитазов и ванн бердчан. Отремонтированный насос снова сломался. И виной тому волосы, которые 4 парикмахерские сбрасывают в канализацию.

— Два насоса вышли из строя. Поставили один после ремонта, он отработал ровно три дня. Он вышел из строя из-за того, что наматывает волосы. Насос просто сгорел, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Кроме того, при ремонте дороги на ул. Лунной, которая по соседству с КНС, обнаружили, что колодцы засыпаны стройматериалами и щебнем. И это создает серьезную проблему для перекачки канализационных стоков.

Но найти и наказать виновных цирюльников практически невозможно. Хотя информация передадут в «соответствующие службы». Остается только уповать на сознательность потребителей канализационной системы и умолять не бросать в унитаз волосы и другие отходы производства, которые не может «переварить» насос КНС.