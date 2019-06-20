Нашли нарушения в детских лагерях «Красная горка» и «Звездный бриз» чиновники Бердска

В соответствии с поручением Главы города Евгения Шестеринина, данным на аппаратном совещании 17 июня 2019 года,межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей провела проверку деятельности загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории города Бердска.

Были проверены детские оздоровительные лагеря «Красная горка», «Звездный бриз», «им. В. Дубинина», «им. О. Кошевого», «Лазурный». Основные вопросы, на которые обращалось внимание в ходе осмотра: выполнение санитарных норм, организация питания, безопасность, организация медицинской помощи, воспитательные мероприятия. Комиссия отметила хороший уровень организации отдыха детей в загородных лагерях «им. В. Дубинина», «им. О. Кошевого», «Лазурный». В ходе проверки были вынесены замечания к лагерям «Красная горка» и «Звездный бриз», руководителям даны сроки для их устранения. В адрес балансодержателей данных лагерей направлены письма с указанием выявленных замечаний.

Результаты рейда были представлены и обсуждены на совещании при Главе города, летний отдых и оздоровление детей на территории города Бердска находится на его личном контроле. В ближайшее время Евгений Анатольевич и председатель Совета депутатов города Бердска Валерий Бадьин планируют посетить загородные лагеря, расположенные на территории города.

Источник: АБ