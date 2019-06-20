КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2-ю в самом центре в хорошем доме !!!
Продам 1-к на Микрорайлне
Продам большую двухкомнатную квартиру
Продам 4-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
продам большую студию
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В реанимацию с клещевым энцефалитом попал 8-летний ребенок в Бердске

Прошла шестую химиотерапию онкобольная мама двоих детей из Бердска

Путин согласился: жить стало тяжелее

С рекордными пробками на дорогах попал в мировой ТОП-20 Новосибирск

Без СМИ: С молотка в частные руки уйдут 40 соток пляжа в Бердске

Прибор СКАТ-С начал фиксировать ПДД в Новосибирской области

Слетел с рельсов поезд со взрывчаткой и гранатами в штате Невада США

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Не могу подохнуть: 96-летняя фронтовичка Мария Левина записала видеообращение на прямую линию Путину

Заваливают мусором контейнеры в Новом поселке Бердска

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Нашли нарушения в детских лагерях «Красная горка» и «Звездный бриз» чиновники Бердска

Во время рейда проверяли выполнение санитарных норм, организация питания, безопасность, организация медицинской помощи.

20.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Нашли нарушения в детских лагерях «Красная горка» и «Звездный бриз» чиновники Бердска

Межведомственная комиссия провела проверку деятельности загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории города Бердска

В соответствии с поручением Главы города Евгения Шестеринина, данным на аппаратном совещании 17 июня 2019 года,межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей провела проверку деятельности загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории города Бердска.
Были проверены детские оздоровительные лагеря «Красная горка», «Звездный бриз», «им. В. Дубинина», «им. О. Кошевого», «Лазурный». Основные вопросы, на которые обращалось внимание в ходе осмотра: выполнение санитарных норм, организация питания, безопасность, организация медицинской помощи, воспитательные мероприятия. Комиссия отметила хороший уровень организации отдыха детей в загородных лагерях «им. В. Дубинина», «им. О. Кошевого», «Лазурный». В ходе проверки были вынесены замечания к лагерям «Красная горка» и «Звездный бриз», руководителям даны сроки для их устранения. В адрес балансодержателей данных лагерей направлены письма с указанием выявленных замечаний.
Результаты рейда были представлены и обсуждены на совещании при Главе города, летний отдых и оздоровление детей на территории города Бердска находится на его личном контроле. В ближайшее время Евгений Анатольевич и председатель Совета депутатов города Бердска Валерий Бадьин планируют посетить загородные лагеря, расположенные на территории города.

Источник: АБ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В реанимацию с клещевым энцефалитом попал 8-летний ребенок в Бердске Прошла шестую химиотерапию онкобольная мама двоих детей из Бердска Путин согласился: жить стало тяжелее

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика