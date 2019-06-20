На маршрутке №14 после 9 вечера в последнее время уехать невозможно в Бердске

В рубрику «Сообщи свои новости» написалНа маршрутке №14 после 9 вечера в последнее время уехать невозможно, даже в выходные ждать их приходятся по 10-15 минут приезжают уже полные, и мест нету. Я вот вчера с водителем на 12 маршрутке разговаривал, что 14 в последнее время стал, очень плохо ходить, и даже не приезжать. Почему 12 ходит каждые, 5-10 минут а в этом направление постоянно такие проблемы ?