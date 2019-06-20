В реанимацию с клещевым энцефалитом попал 8-летний ребенок в Бердске

Первый случай клещевого энцефалита зарегистрировали врачи в Бердске. С тяжелой формой этого заболевания в реанимацию попал 8-летний ребенок.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов, мальчика перевели в детское инфекционное отделение областной больницы.

Как показывает практика, клещи могут напасть на бердчан даже в черте города. Поэтому родителям, бабушкам и дедушкам нужно тщательно осматривать детей на предмет наползания кровососов. И конечно, соблюдать самим и учить детей мерам профилактики клещевого энцефалита.

Отправляясь в лес или на дачу, нужно выбрать соответствующую одежду, лучше светлых тонов. Брюки заправьте в сапоги или носки. Рубашку с длинными рукавами — в брюки. Манжеты рубашки или куртки должны быть застегнуты, как и ворот. На голове — капюшон или косынка. В лесу нельзя находиться с непокрытой головой. Каждые 30 минут желательно проводить поверхностные осмотры, чтобы заметить клещей на одежде и вовремя убрать. Тщательный осмотр проводится каждые два часа.

Когда вернетесь домой, тщательно осмотрите снятую одежду и себя, принесенные вещи.

Если вы собираетесь ночевать в лесу, то для стоянки выбирайте сухие места с песчаной почвой или участки без травы. При выезде за город используйте репелленты и акарициды (на упаковке должно быть написано «Антиклещ»). Перед их применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

На дачных участках и прилегающих к ним территориях регулярно убирайте старую листву, траву, хворост, вырубайте сухостой, выкорчевывайте старые пни, расширяйте дорожки и посыпайте их песком или щебнем, выкашивайте траву.

При укусе клеща следует обращаться в ближайшее медицинское учреждение для оказания первой помощи: удаления клеща, обработки раны и введения противоклещевого иммуноглобулина.

После укуса необходимо в течении трех недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью.

Введение иммуноглобулина необходимо проводить в первые сутки после укуса. Для детей до 18-ти лет иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводят бесплатно.