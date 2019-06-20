Дело MH17: Полиция Нидерландов выдала международные ордера на арест Гиркина, Дубинского и Пулатова

В числе подозреваемых — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Совместная следственная группа (ССГ) выдала международные ордера на арест в отношении подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года, сообщил в среду на пресс-конференции глава национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

«В их отношении выданы международные ордера на арест», — сказал он. В числе подозреваемых следователями были названы россияне Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Прокурор Фред Вестербеке уточнил, что «они отвечали за операцию по доставке комплекса «Бук» в район, откуда был произведен запуск ракеты, которая сбила самолет». Он добавил что ССГ продолжит свою работу, в том числе с целью установления лиц, ответственных непосредственно за запуск ракеты.

Паулиссен сообщил также, что информация по крушению, предоставленная международным следователям российской стороной, будет передана судьям.

«Процедура организована следующим образом, — отметил он. — Мы предоставляем судье все имеющиеся в нашем распоряжении доказательства, в том числе мнение российской стороны. А судья уже сам принимает решение, насколько они полезны и кто прав». «Мы должны представить в суде всю информацию, в том числе и ту, которая играет на руку подозреваемым», — сказал Паулиссен.

«На данный момент у нас достаточно данных, — подчеркнул глава полиции. — Но мы не публикуем всю информацию, касающуюся расследования». Даже озвученная на пресс-конференции информация обычно предоставляется только в суде, пояснил он. «Однако это исключительная ситуация, родственники хотят получить больше информации, поэтому мы раскрываем ее и для журналистов. Но у этого процесса есть рамки», — заметил Паулиссен.

Следователи ждут информации от России

Слова Паулиссена подтвердил и Вестербеке. «В суде мы всегда предоставляем информацию, которая важна не только для установления виновности кого-либо, но также информацию, подтверждающую возможную невиновность. То есть мы предоставляем судье всю информацию, которая имеет отношение к делу», — сказал он.

«У нас есть доказательства в виде телефонных разговоров, показания свидетелей, находившихся на месте, информация от других людей, видеозаписи и фотографии, данные радаров, — подчеркнул прокурор. — У нас есть много доказательств, на основе которых мы можем сказать, что рейс MH17 был сбит с восточной части Украины».

В беседе с журналистами он также коснулся темы ракеты, которая, по данным российской стороны, была передана на Украину в 1986 году. «Мы видели эти данные, но эти данные не позволяют прийти к однозначному заключению в настоящее время, — отметил Вестербеке. — Мы провели свое расследование и пришли к заключению, что вывод не может быть сделан на основе этих документов».

От России, добавил он, следователи ожидают «информации о событиях за несколько дней до и после 17 июля и комплексе «Бук», который был поставлен сепаратистам и с помощью которого был сбит MH17″. «Российская Федерация точно знает, что произошло, но не предоставляет нам эту информацию», — выразил уверенность прокурор.

Реакция Нидерландов

В своей реакции на решение ССГ о привлечении к ответственности четырех человек глава МИД Нидерландов Стеф Блок подчеркнул, что данный шаг является «важным этапом на пути восстановления справедливости для жертв катастрофы и их родственников». «Высоко ценю целеустремленность ССГ с целью установления полной правды о трагедии и привлечении к ответственности виновных, — сказал он. — MH17 является приоритетом для правительства. Гибель 298 невинных людей не может оставаться безнаказанной. Мы продолжаем свою работу в сотрудничестве с другими странами, входящим в ССГ, и при широкой поддержке со стороны международного сообщества».

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ. По решению Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, рассмотрение дела будет проходить в судебном комплексе «Схипхол» в городе Бадхуведорп.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.

Источник: ТАСС