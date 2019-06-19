Кудрин: тема бедности в России становится сверхострой

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал техническими поправки в бюджет 2019 года, принятые в первом чтении, и заявил, что проблема бедности в России стала сверхострой.

«Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнён прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Он отметил, что пока не видит взаимосвязи между бюджетными средствами и национальными целями, которые с помощью этих денег необходимо достигнуть. «Даже такие поправки, как 78 миллиардов на транспорт или 51 миллиард на ЖКХ, не приводят к корректировкам целей. Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 миллиарда рублей, но цель по снижению смертности не меняют. Задача связать деньги и показатели так и не решена», — пишет Кудрин.

Ранее Кудрин в программе «Познер» на Первом канале обсуждал проблему бедности. «Я назвал в интервью цифру в 12,5 миллиона, но имел в виду проценты. Более 12% бедных в стране — это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее», — отметил глава Счетной палаты.

В июне Кудрин в программе «Познер» сказал, что не исключает социального взрыва, если уровень бедности в России не замедлит рост. По его словам, бедность в России «стала позором», потому что «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных — «это потеря, в том числе, в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала». По его словам, «в последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности».

Кроме того, Кудрин сообщил, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%. Он добавил, что сумма, которая пойдет на выплаты, посильна для бюджета России.

Источник: РИА Новости