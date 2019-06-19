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Бари Алибасов об отравлении «Кротом»: за мной кто-то гнал быков»

Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1» в программе Прямого эфира 19 июня.

19.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бари Алибасов об отравлении Кротом: за мной кто то гнал быков»

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.  С продюсером пообщался Андрей Малахов.
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».

Фрагмент программы был показан в конце «Прямого эфира». Полная версия выйдет 19 июня.

В отрывке можно было заметить, что Бари Алибасов до сих пор полностью не пришел в себя. Продюсер, находившийся в тот момент в больничной палате, с озабоченностью рассказал о том, что за ним «кто-то гнал быков», а затем его связали.
Напомним, что 4 июня 72-летний Алибасов попал в больницу после химического отравления жидкостью для прочистки труб «Крот». За жизнь продюсера боролись лучшие врачи НИИ им. Склифосовского. Прогнозы давались неутешительные, некоторые СМИ успели даже «похоронить» продюсера, но через неделю состояние Бари Каримовича, к счастью, улучшилось — сейчас он уже покинул «Склиф» и в скором времени улетит на реабилитацию в Казахстан.

Сын Алибасова ранее говорил о том, что после всего случившегося у отца осталась серьезная психологическая травма. К тому же не исключена вероятность инвалидности — это зависит от того, как будет заживать ожог.

Источник: teleprogramma.pro


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