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Дрожь заколотила Меркель во время встречи с Зеленским

На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить. За минуту она поменяла положение рук около десяти раз. (ВИДЕО)

19.06.2019 Фото: скриншот видео Нет комментариев
 
Дрожь заколотила Меркель во время встречи с Зеленским

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить. За минуту она поменяла положение рук около десяти раз. При этом Зеленский никак не отреагировал на происходящее.
Фотографы, присутствовавшие на встрече, рассказали корреспонденту РИА Новости, что канцлер действительно сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза при исполнении государственных гимнов.
Сама Меркель на итоговой пресс-конференции сообщила, что ей стало не по себе из-за обезвоживания: в Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов.
«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — добавила канцлер.

Украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером. Они обсудили прекращение конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества.

Источник: РИА Новости


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