Чья землица: 20 самых дорогих землевладений России

Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей. Лидер рейтинга — семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. ТкачеваForbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика F 38, Александра Светакова F 43, Романа Абрамовича F 10, Давида Якобашвили F 145, Гаврила Юшваева F 66, банкиров Николая Цветкова F 66, Дмитрия F 165 и Алексея Ананьевых F 148. Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки.

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х. «Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения».

В двадцатку крупнейших латифундистов России вошли Андрей Гурьев,, Олег Дерипаска,, Вадим Мошкович, Владимир Евтушенков, братья Александр и Виктор Линники , Игорь Худокормов. Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).

Самый большой по площади земельный банк удалось собрать «Мираторгу» братьев Линников — у компании 1 млн га, но по стоимости земли «Мираторг» лишь на третьем месте. Земли крупнейшего производителя мяса в стране расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти в три раза ниже, чем в Краснодарском крае. В сумме 20 участников рейтинга контролируют 7,87 млн га (78 700 кв. км) земли сельхозназначения — это чуть меньше площади современной Чехии (78 866 кв. км). Стоимость всей земли, подконтрольной двадцатке крупнейших землевладельцев России, составила 471,7 млрд рублей, или $7,3 млрд. По мнению Рылько, интенсивные сделки по купле и продаже земли продолжатся. К чему это приведет? «Уже сейчас фактически аграрная политика формируется лоббистами крупных агрохолдингов, — считает Игорь Абакумов, доцент Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева. — Однако в таком положении есть западня: в большинстве агрохолдинги закредитованы в государственных банках и фактически в любой момент могут быть национализированы».

Как мы считали:

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га. Информацию о площади земель холдингов Forbes брал из трех источников (они указаны в порядке приоритета). 1. Анкеты, заполненные агрохолдингами по нашей просьбе. 2. Официальные сайты или отчетность агрохолдингов. 3. Обзор владельцев сельскохозяйственной земли в России, подготовленный компанией BELF. При расчете стоимости 1 га земли сельскохозяйственного назначения в том или ином субъекте Российской федерации использовались открытые данные о покупке-продаже земли в 2018 году и данные ежегодного аналитического отчета компании «Совэкон». При отсутствии сделок с землей за основу бралась средняя кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения, скорректированная на коэффициент превышения кадастровой стоимости над рыночной ценой. В 2018 году этот коэффициент, рассчитанный по всем сделкам с землей, составил 1,38.

Источник: forbes.ru