Путевку в «Артек» завоевал нормативами ГТО школьник из Бердска

С 13 по 15 июня в наукограде Кольцово состоялся областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников. 150 детей состязались на стадионе «Кольцово», а такие дисциплины, как плавание, стрельба и письменное тестирование проходили в спортивном зале биотехнологического лицея №21, в фестивале приняло участие 15 команд из Новосибирска и Новосибирской области.

Бердск представляли воспитанники спортшколы «Восток»: Алексей Обрезков, Илья Синягин, Дарья Михайлапова, Марианна Ершова, Ульяна Тарасова, Валерия Ларечева, Игорь Чекалов, Михаил Каркавин.

-Алексей Обрезков, впервые принимая участие, стал абсолютным победителем фестиваля в своей возрастной категории, набрав 569 балов. Он завоевал путёвку в МДЦ «Артек». Там уже в октябре-ноябре этого года Алексей в составе сборной Новосибирской области будет защищать честь нашего региона на Всероссийском этапе ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников в республике Крым, — рассказали в бердском отделе физкультуры и спорта.